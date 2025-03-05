Просвещение от противного

Госдума 5 марта единогласно поддержала в первом чтении две инициативы, вводящие очередные ограничения для иностранных агентов. Первый законопроект устанавливает для них полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность, к которой, по мнению авторов, может быть отнесена «любая форма коммуникации и влияния на аудиторию». А в Кодексе об административных правонарушениях появятся новые штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки разработали члены думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»). Первый законопроект запрещает лицам, признанным иноагентами, осуществлять любую просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых. Сейчас такие ограничения действуют только в отношении несовершеннолетних. При этом к просветительской деятельности, как позже пояснил господин Пискарев, может быть отнесена «любая форма коммуникации и влияния на аудиторию».

Кроме того, некоммерческие организации со статусом иноагента не смогут быть признаны социально ориентированными и получать муниципальную поддержку.

Второй проект вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за невыполнение требований должностного лица федерального органа власти, контролирующего выполнение законодательства об иноагентах (то есть Минюста). Граждане заплатят за это от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 300 тыс., юрлица — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Также иноагентов будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в случае, если они при публичном распространении материалов указывают свой статус не в утвержденной Минюстом форме. И, наконец, устанавливается возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности в случае их нахождения за пределами РФ.

Василий Пискарев, представляя инициативы, сразу обнадежил депутатов тем, что это «очередные, но, очевидно, не последние шаги по защите суверенитета и укреплению безопасности нашей страны». Хотя уже сейчас в отношении иноагентов действует более 20 ограничений и запретов, «Запад по-прежнему делает ставку на них как на основных проводников антироссийской деятельности» и особенно старается повлиять «на самую уязвимую часть нашего общества — молодежь», терпеливо разъяснял единоросс.

По данным господина Пискарева, в число иноагентов входят около 50 лиц, которые трудятся непосредственно в сфере образования и просвещения и «уже сейчас отрабатывают повестку нашего противника».

Кроме того, в реестр включены около 90 блогеров и журналистов, тоже так или иначе занимающихся просветительской деятельностью. «Речь пока идет именно о выявленных иноагентах, а сколько реально в этих сферах их окопалось, коллеги, нам еще с вами предстоит разбираться»,—предупредил депутатов господин Пискарев.

Первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил, что комитет поддерживает поправки к КоАП о штрафах за несоблюдение требований Минюста, но «следует ли их так круто повышать, есть сомнения».

У других депутатов сомнений не возникло, но несколько уточняющих вопросов они задали. Так, Николай Коломейцев (КПРФ) напомнил присутствовавшему на заседании замминистра юстиции Олегу Свириденко, что все федеральные университеты РФ некогда получали гранты Агентства США по международному развитию (USAID) и, более того, есть сведения, что «USAID принимало участие в написании Конституции РФ, ряда кодексов». В связи с этим депутата интересовало, есть ли у Минюста методика проверки наличия иностранных денег. Господин Свириденко охотно пояснил, что все финансы проверяет Росфинмониторинг.

Другой коммунист, Алексей Куринный, спросил, каким образом будут привлекаться к ответственности иноагенты, живущие за границей. Замглавы Минюста ответил, что заочное привлечение — это «хоть какая-то реакция» на действия иноагентов.

«Сейчас почему они так торжествуют? Потому что никакой ответственности не несут — ни административной, ни уголовной»,— сказал Олег Свириденко, выразив надежду, что когда-то депутаты примут поправки и о заочной уголовной ответственности. А Василий Пискарев добавил: «А мы их не будем вылавливать. Они со временем будут экстрадированы в Россию и здесь будут привлечены к уголовной ответственности».

В итоге оба законопроекта были приняты в первом чтении единогласно: запрет просветительской деятельности иноагентов поддержали 390 депутатов, а поправки к КоАП — 389.

Ксения Веретенникова