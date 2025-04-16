Кремль сообщит, если РФ решит отказаться от моратория на удары по энергообъектам

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал возможное окончание 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам. Мораторий действует с 18 марта. Сегодня, 16 апреля, его последний день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Президент Владимир Путин согласился на приостановку ударов по энергообъектам Украины 18 марта после разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский дал согласие на аналогичный мораторий в отношении российских объектов.

Минобороны России регулярно отчитывается о нарушении договоренностей украинской стороной. В апреле Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов. В МИД РФ говорили, что аналогичные уведомления получают другие страны и международные структуры. Господин Песков пояснял, что судьба моратория будет зависеть от решения президента России.