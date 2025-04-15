Минобороны обвинило ВСУ в шести атаках на российские энергообъекты

Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали российские энергообъекты в Брянской, Курской и Херсонской областях. Всего за прошедшие сутки зафиксировано шесть атак.

Согласно пресс-релизу военного ведомства, атакам подверглись:

в Брянской области — трансформаторная подстанция «Соловьевка» и подстанция «Хвощевская», без электроснабжения оставались жители Севского района;

в Курской области — город Курск (повреждены два надземных газопровода, прекращено газоснабжение 186 человек);

в Херсонской области — электроподстанция «Виноградово» филиала ПАО «Россети» (отключился трансформатор, оказались обесточены около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области).

18 марта Владимир Путин по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать аналогичный мораторий в отношении российских энергообъектов. Срок соглашения истекает завтра, 16 апреля.

По данным Минобороны, в течение ночи над Курской областью сбили 109 БПЛА. В результате атаки погибла 85-летняя женщина. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.