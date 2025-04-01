Россия передала США список атакованных Украиной энергообъектов

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала госсекретарю США Марко Рубио, советнику американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майку Уолцу и ООН список объектов, которые атаковала Украина с начала моратория. Министр подчеркнул, что Москва продолжает соблюдать соглашение, несмотря на нарушения со стороны Киева.

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«Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с Трампом 18 марта»,— сказал Сергей Лавров журналистам. По его словам, на совещании с членами Совбеза министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил Владимиру Путину, что украинская сторона мораторий не соблюдает, российские энергетические объекты подвергаются атакам «все это время, может быть с перерывом в один-два дня».

«Тот перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на задание Совета Безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью»,— рассказал господин Лавров.

Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Дональд Трамп 18 марта обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал Кремль, вслед за этим российский президент дал соответствующую команду военным. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, после телефонного разговора с американским коллегой. По утверждению Минобороны РФ, Киев «ежедневно в одностороннем порядке» наносит удары по российским энергообъектам.

О подходе США к урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Лусине Баласян