Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Россия передала Соединенным Штатам данные о нарушениях украинскими военными моратория на удары по энергетическим объектам. Аналогичные уведомления получают другие страны и международные структуры, сообщил господин Полищук «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Он добавил, что Москва фиксирует все случаи нарушения договоренностей со стороны Киева. По его словам, это еще раз подтверждает недоговороспособность Украины к дипломатическому разрешению конфликта.

По сообщению Алексея Полищука, ВСУ нанесли не менее 60 ударов по энергетической инфраструктуре России. Минобороны регулярно фиксирует такие удары. Вчера ведомство заявило о пяти атаках по четырем российским регионам.

Россия согласилась на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам 18 марта. Украина приняла инициативу на следующий день. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что атаки связаны с «тотальной бесконтрольностью ВСУ».