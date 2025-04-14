Песков: продление моратория на удары по энергообъектам Украины зависит от Путина

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что судьба моратория на удары по украинской энергетической структуре зависит от решения президента России Владимира Путина. Срок соглашения истекает 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля уточнил, что предварительно Россия обсудит с Соединенными Штатами все случаи несоблюдения договоренностей украинскими военнослужащими. Он напомнил, что ВСУ фактически не соблюдают мораторий. «Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. И потом уже верховный командующий, президент примет решение»,— рассказал пресс-секретарь президента ТАСС.

18 марта Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились, что в течение 30 дней ВСУ и ВС РФ будут воздерживаться от ударов по объектам энергетики. 19 марта решение поддержала украинская сторона. Впоследствии Минобороны России практически ежедневно фиксировало односторонние удары Украины по российским энергообъектам.