Песков: продление моратория на удары по энергообъектам Украины зависит от Путина
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что судьба моратория на удары по украинской энергетической структуре зависит от решения президента России Владимира Путина. Срок соглашения истекает 16 апреля.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Представитель Кремля уточнил, что предварительно Россия обсудит с Соединенными Штатами все случаи несоблюдения договоренностей украинскими военнослужащими. Он напомнил, что ВСУ фактически не соблюдают мораторий. «Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. И потом уже верховный командующий, президент примет решение»,— рассказал пресс-секретарь президента ТАСС.
18 марта Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились, что в течение 30 дней ВСУ и ВС РФ будут воздерживаться от ударов по объектам энергетики. 19 марта решение поддержала украинская сторона. Впоследствии Минобороны России практически ежедневно фиксировало односторонние удары Украины по российским энергообъектам.