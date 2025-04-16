Трамп: США не устраивает влияние Пекина на работу Панамского канала

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устраивает влияние, которое оказывает Пекин на работу Панамского канала.

«Мы недовольны тем, как им управляют, мы недовольны влиянием Китая. ...Когда около года назад мы посмотрели на ситуацию,... практически каждая надпись там была на китайском. Тогда я сказал, что мы отдавали (канал – «Ъ») не Китаю, мы отдали его Панаме»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По мнению президента США, Вашингтону вообще не следовало «отдавать канал» кому-либо. Он добавил, что сейчас Штаты ведут обсуждения этому вопросу с Панамой.

В начале апреля министр обороны США заявил, что власти страны намерены вывести Панамский канал из-под влияния Китая. По его словам, Штаты не позволят Китаю «превратить канал в оружие».

В начале марта CK Hutchison сообщил о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90-процентной доли в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд. В Пекине это решение раскритиковали.

Подробнее о ситуации с Панамским каналом — в материале «Ъ» «Китай не отдает контроль».