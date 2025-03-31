Китай не отдает контроль

Пекин мешает Вашингтону установить контроль над гаванями Панамского канала и откладывает их продажу американским инвесторам. Сделка почти на $23 млрд привлекла внимание китайского Государственного управления по регулированию рынка. Ведомство проверит соглашение гонконгского фонда CK Hutchinson и американского Black Rock из-за опасений, что потеря объектов приведет к ослаблению позиций Пекина в международной торговле, уточняют собеседники Financial Times. По данным издания, переговоры продолжаются, однако стороны готовятся к пересмотру договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters

При этом источники FT подчеркивают, что на долю двух панамских портов приходится лишь небольшая часть суммы общей сделки. Соглашение включает в себя также объекты в Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. О проверке в отношении этих портов не сообщается. Стороны соглашения учитывают не только бизнес-интересы, «панамская сделка» становится частью борьбы США и КНР за региональное влияние, отмечает заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин: «Китай даже если не отобьет обратно свои активы, то, по крайней мере, попытается создать максимальное количество проблем для Соединенных Штатов в процессе совершения этой сделки, усиливая тем самым свою переговорную позицию.

КНР восприняла подобные действия США исключительно как недружественные, агрессивные, противоречащие мировым правилам. Но, думаю, что сделка состоится. Другое дело, что Вашингтону в чем-то другом нужно будет пойти на уступки Пекину. Полагаю, что они не отступятся от своих планов по контролю за Панамским каналом. Смею предположить, что я правильно трактую действия Дональда Трампа. Для Америки это стратегический актив, который напрямую влияет на безопасность».

Стоит ли ждать ответа Вашингтона на действия Пекина? Профессор факультета мировой экономики и политики ВШЭ Сергей Лузянин считает, что возможный срыв сделки вынуждает США усилить региональное давление на Китай в рамках новой «доктрины Монро»: «Данная сделка не вписывается в стратегию и тактику "одного поясам. Естественно, это обостряет американо-китайские противоречия не только в Латинской Америке.

Когда запустили "один пояс — один путь", до Трампа все было неплохо для Китая. Торговля через Панаму и инвестиции шли без сбоя, то есть это была важная часть хаба в Латинской Америке. Инициатива Трампа была закручена выкупить через BlackRock, как и по другим моментам, и где-то Пекин немного ослабил то ли внимание, то ли возможности не такие были, но вот сегодня отыграл обратно. Следующий шаг — ответ Вашингтона. Я скажу больше, это вообще как кость в горле для Трампа, поскольку у него расширенная версия "доктрины Монро", которую он фактически оживил, добавив туда и Гренландию, и Канаду.

И в этом смысле китайские штучки по аннулированию — конечно, серьезное препятствие. Если бы все происходило в Восточной Азии, какие-то китайско-американские юридические или торговые конфликты — это одно. А это идет в сердце американского континента, поэтому в этом смысле это двойная заноза для Трампа, и он, конечно, будет зубами грызть, пытаться отыграть эту сделку обратно».

«Доктрина Монро» внешнеполитическая стратегия, которую США провозгласили в XIX веке. Она подразумевает, что американский континент является исключительно зоной влияния Вашингтона, и европейские державы не могут вмешиваться во внутренние дела стран Западного полушария.

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Леонид Пастернак

Леонид Пастернак