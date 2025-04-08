Глава Пентагона заявил, что США выведут Панамский канал из-под влияния Китая

Власти США намерены вывести Панамский канал из-под влияния Китая. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил сегодня, 8 апреля, по итогам переговоров с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время визита в страну. По его словам, Штаты не позволят Китаю «превратить канал в оружие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Matias Delacroix / AP Пит Хегсет

Фото: Matias Delacroix / AP

«Вместе мы освободим Панамский канал от влияния Китая»,— сказал Пит Хегсет после переговоров с панамским лидером (цитата по Reuters). США не позволят Китаю «превратить канал в оружие», используя коммерческие связи китайских фирм для шпионажа, добавил он.

Глава Пентагона также отметил, что США нацелены углублять сотрудничество с Панамой, в том числе в области безопасности. «Расширение сотрудничества в области безопасности сделает обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими»,— написал Пит Хегсет в соцсети X по итогам встречи с панамским лидером.

В начале марта CK Hutchison сообщил о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90-процентной доли в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд. В Пекине это решение раскритиковали.

В инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп заявил, что Панамский канал «по глупости отдали Панаме после Соединенных Штатов», а теперь морским путем управляет Китай. Он говорил, что «вернет канал, иначе произойдет что-то очень значительное». МИД КНР в ответ заявлял, что Пекин уважает суверенитет Панамы и никогда не вмешивался в дела, касающиеся Панамского канала.

Панамский канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном, был построен США к 1914 году. В 1999 году Панама получила контроль над судоходным каналом, а США сохраняли за собой право защищать канал от любой угрозы его нейтралитету. Пропускная способность Панамского канала составляет до 14 тыс. судов в год, на него приходится до 3% всех мировых морских перевозок. Это приносит управлению Панамского канала доходы в размере почти $5 млрд. Крупнейшие «клиенты» канала — США, за ними следуют Китай и Япония. Дочерняя компания гонконгской фирмы CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на карибском и тихоокеанском входах в канал.

Подробнее о ситуации с Панамским каналом — в материале «Ъ» «Китай не отдает контроль».

Анастасия Домбицкая