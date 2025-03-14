Китай раскритиковал CK Hutchison за продажу американцам портов Панамского канала

В гонконгской газете Ta Kung Pao, поддерживаемой властями Китая, появился резкий комментарий в адрес местного конгломерата CK Hutchison, который продал американскому фонду BlackRock портовую инфраструктуру Панамского канала. Позднее этот комментарий был перепечатан Высшим управлением Китая по делам территории, отмечает Financial Times. После этого акции CK Hutchison упали в цене более чем на 6%.

В колонке, опубликованной Ta Kung Pao, действия гонконгского конгломерата называются «бесхребетным, пресмыкающимся, нацеленным на собственную наживу шагом», «продажей чести» и «предательством всего китайского народа».

Ранее некоторые СМИ расценили эту сделку как «победу Дональда Трампа», который заявлял, что «Панамским каналом управляет Китай», и пообещал «вернуть нам канал, иначе произойдет что-то очень значительное». МИД КНР в ответ заявлял, что Пекин уважает суверенитет Панамы и никогда не вмешивался в дела, касающиеся Панамского канала.

В начале марта CK Hutchison сообщил о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90-процентной доли в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд.

Кирилл Сарханянц