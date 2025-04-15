Строители попросили Госсовета

На заседании президиума Госсовета 15 апреля обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства — с учетом высоких ставок по кредитам и снижения спроса на жилье власти видят риски торможения отрасли. На этом фоне регионы и правительство предлагают ряд мер для поддержки рынка, начиная от донастройки льготной семейной ипотеки до точечного снижения финансовой нагрузки на застройщиков. Еще один инструмент — поиск и расширение предложения земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), оно поддерживает ввод жилья в плюсе в годовом выражении. Предложения предстоит еще проработать — основные сложности, судя по обсуждению, связаны с балансировкой рисков для бюджета и с ограничением роста кредитной нагрузки на граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

Одной из тем заседания президиума Госсовета стала ситуация в секторе жилищного строительства — как отметил президент Владимир Путин, с учетом текущей конъюнктуры есть риски торможения отрасли (уже сейчас более 2 тыс. проектов реализуются с переносом сроков сдачи на полгода). Опасения вызывают сокращение спроса из-за высоких рыночных ставок по ипотеке, а также снижение запуска новых проектов на 24% (см. “Ъ” от 10 апреля).

Отметим, по данным Росстата, в первом квартале этого года сдано в эксплуатацию 31,9 млн кв. м жилья, что почти на 9% больше, чем годом ранее (в марте — 10,5 млн кв. м, плюс 21%). Тренд, однако, прежний: ввод многоквартирных домов остается в минусе: в январе—марте — 7,3 млн кв. м, что на 37% меньше, чем годом ранее, а в марте — 2,7 млн кв. м (минус 19%), рост же обеспечен сектором ИЖС (в первом квартале — 24,6 млн кв. м, что на 20% выше, чем годом ранее, а в марте — 7,8 млн кв. м, рост на 43,5%). На 2025 год совокупные прогнозы пока остаются довольно оптимистичными (ввод не менее 100 млн кв. м), беспокойство же властей вызывают перспективы ввода домов с 2027 года, их и обсуждали на Госсовете.

Предложенные меры делятся на несколько направлений — это поддержка спроса, самих застройщиков, а также стимулирование развития растущего ИЖС.

Представленные идеи еще предстоит проработать: как показало обсуждение, основные развилки связаны с наличием в предложениях рисков для бюджета и опасностью чрезмерной кредитной нагрузки на граждан.

Стимулирование спроса обсуждалось в виде расширения охвата семейной ипотеки под 6%. Напомним, после отмены с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки эта программа стала основным инструментом субсидирования стройки. Глава Татарстана и председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил, в частности, дифференцировать предельный размер кредита в зависимости от стоимости «квадрата» в регионах и количества членов семьи, сославшись на то, что действующий лимит (6 млн руб.) покрывает только половину стоимости самых востребованных двухкомнатных квартир и де-факто половину площади граждане покупают в кредит уже по рыночной ставке.

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Реакция финансового блока была предсказуемой: глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что с начала года выдача семейной ипотеки выросла на 10%, а субсидирование ставок в этом году обойдется в 2 трлн руб. при плановом дефиците бюджета 1,2 трлн руб. Устраивает нынешняя динамика ипотечного кредитования и ЦБ, что, видимо, может стать главным препятствием для расширения льготных программ, ранее регулятор стремился замедлить выдачу ипотеки, разогнавшей цены. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года ожидается рост выдачи на 3–8%, «это, конечно, не 30%, как раньше, но тоже рост».

На фоне сокращения возможностей ипотеки вице-премьер Марат Хуснуллин предложил активнее развивать альтернативные способы покупки жилья, такие как механизм жилищно-накопительных сбережений и расширение возможностей рассрочки от застройщика. По мнению вице-премьера, стоит проработать предоставление рассрочки при покупке жилья после его ввода в эксплуатацию, если девелопер полностью рассчитался с банком (сейчас механизм рассрочки применяется до сдачи), с возможностью установления залога на такое имущество. У ЦБ — противника «нулевой ипотеки от застройщика» — идея ожидаемо поддержки не получила, Эльвира Набиуллина попросила «к этому не прибегать» из-за рисков неконтролируемого роста долгов граждан (риски есть и у застройщиков).

Звучали и предложения по поддержке самих застройщиков на фоне роста ставок по проектному финансированию (сейчас в среднем 10%) из-за сокращения покрытия их задолженности средствами на эскроу-счетах.

Среди идей — возобновление субсидирования процентной ставки по кредитам девелоперов, упрощение рефинансирования и мораторий на санкции банков при изменении условий реализации проекта.

Для развития ИЖС, которое обеспечивает более половины ввода жилья в стране, Марат Хуснуллин предложил принять меры для обеспечения этого сегмента землей, чтобы ликвидировать дефицит участков, обеспеченных инфраструктурой. В связи с этим он предложил включить в границы населенных пунктов дополнительные земли, в том числе сельхозназначения, если они не представляют особой ценности (план по поиску свободных участков, напомним, обсуждался на коллегии Росимущества; см. “Ъ” от 19 марта).

Евгения Крючкова