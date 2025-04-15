Как эксперты оценивают возможное расширение рассрочки от застройщиков

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев отмечает, что основной спрос сейчас формируют покупатели, имеющие возможность оформить семейную ипотеку, а также те, кто оформляет рассрочки от застройщиков в надежде на снижение ипотечных ставок в будущем. «По части жилых комплексов в крупных городах доля продаж в рассрочку сейчас доходит до 60–70%, при этом их оформляют даже те, кто имеет право на семейную ипотеку, но предпочитает взять кредит ближе к финальной стадии готовности дома»,— говорит он.

Для покупателей, по словам директора по продажам Est-a-Tet Романа Соколова, риск фактически один — «вновь оказаться в начале пути, если он по каким-то причинам не сможет исполнить взятые на себя обязательства». В любом случае, добавляет он, при расторжении договора деньги, которые он выплачивал застройщику в период его действия, будут возвращены.

У застройщика в такой ситуации, полагает господин Соколов, рисков больше — счета-эскроу пополняются медленнее, что в дальнейшем может привести к росту ставки по проектному финансированию, также у застройщика возрастает объем бюрократических процедур, связанных с контролем и сбором дебиторской задолженности. Кроме того, добавляет эксперт, в случае расторжения договора застройщик также оказывается в начале пути и вынужден вновь вкладывать средства на привлечение покупателей.

Дарья Андрианова