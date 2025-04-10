Девелоперам взбивают подушку ликвидности

Через пару лет, когда ставки по депозитам снизятся вслед за ключевой, граждане захотят переложить свои накопления в недвижимость, но к этому времени возникнет дефицит жилья, доложил президенту Владимиру Путину глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Чтобы избежать этого, госкорпорация предлагает субсидировать ставки по проектному финансированию девелоперов. В последнее время из-за подорожания таких кредитов застройщики занимают у банков гораздо меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина (справа) и гендиректора госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко (10 апреля 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ Встреча президента России Владимира Путина (справа) и гендиректора госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко (10 апреля 2025 года)

Фото: пресс-служба президента РФ

Сейчас многие отложили покупку жилья, разместив свои накопления на депозитах, ставки по которым составляют 20% годовых и выше, заявил 10 апреля глава «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным. «И когда, допустим, в 2027 году люди начнут забирать из банков деньги, у нас жилья в предложении может не быть (имеется в виду возможный дефицит предложения на рынке новостроек.— "Ъ")»,— уточнил господин Мутко.

По словам Виталия Мутко, застройщики стали выводить на рынок меньше новых проектов, так как после отмены массовой льготной ипотеки с июля 2024 года спрос на первичном рынке снизился. Это может привести к серьезному сокращению объемов ввода жилья в 2027–2028 годах, добавил он.

За несколько часов до встречи Владимира Путина с Виталием Мутко вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве РФ стройиндустрию, заявил «Известиям», что «через два-три года, к сожалению, если сейчас не будем принимать никакие меры, можем увидеть негативные последствия вплоть до резкого падения объема ввода жилья».

По данным аналитического центра «Дом.РФ», общая площадь стартовавших в первом квартале 2025 года проектов сократилась на 24% год к году, до 8,1 млн кв. м. Снижение наблюдается в 43 из 86 регионов, где ведется строительство многоквартирных домов, добавляют аналитики. Они подчеркивают, что наиболее заметное падение — на 26% год к году, до 4,1 млн кв. м,— зафиксировано на десяти крупных региональных рынках жилищного строительства.

Виталий Мутко, гендиректор «Дом.РФ», 10 апреля 2025 года: «Сейчас основной драйвер покупки жилья — это ипотека: 80% жилья покупается за счет ипотеки».

В январе—марте 2025 года серьезно сократился запуск новых строек в Москве и Подмосковье — на 51% год к году, до 1,2 млн кв. м, отмечают в «Дом.РФ». Однако это пока не приводит к падению совокупной выручки застройщиков столицы и области. По подсчетам CEO аналитического сервиса Dataflat.ru Александра Пыпина, в первом квартале текущего года общая выручка всех застройщиков, работающих в Москве и Подмосковье, достигла 602,3 млрд руб., что на 28% больше, чем за тот же период 2024 года.

Марат Хуснуллин предложил ряд мер для поддержки стройиндустрии: это сохранение ставки «Семейной ипотеки» на уровне 6% даже в случае дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ, а также стимулирование застройщиков к продаже жилья в рассрочку.

Виталий Мутко, докладывая президенту о непростой ситуации в отрасли, заявил, что можно запустить субсидирование процентных ставок по проектному финансированию, пока сохраняется высокая ставка ЦБ. Это особенно актуально в регионах, где объемы жилищного строительства заметно отстают от потенциального спроса.

«Дом.РФ», которому также принадлежит одноименный банк, в качестве эксперимента выделил 2,6 млрд руб. из своей прибыли на субсидирование ставок по финансированию проектов застройщиков в 30 регионах с низкими показателями ввода жилых новостроек.

Если раньше, во время действия массовой льготной ипотеки, застройщик, распродав на первом этапе до 70% квартир в конкретном корпусе, мог получить проектное финансирование по ставке 1–3%, то теперь этот показатель может достигать 10%, говорит собеседник “Ъ” из числа девелоперов. Застройщики продолжают брать кредиты в банках для реализации новых жилых проектов, но их объем стал значительно меньше, отмечает управляющий партнер девелоперской компании Stenoy Илья Фролов. «Тем не менее,— подчеркивает он,— бизнес уже нашел баланс и вышел из многих неэффективных проектов».

В то же время гендиректор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова говорит, что конкуренция между банками за кредитование качественных жилых проектов сохраняется. Поэтому можно найти относительно выгодные условия привлечения средств, особенно если бизнес-модель проекта надежна, заключает она.

Халиль Аминов, София Мешкова