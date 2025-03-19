Возьми себе, рынок, что нам негоже

Государство намерено наращивать использование собственных активов для пополнения бюджета и повышения экономической активности, зафиксировала вчера ежегодная коллегия Росимущества. По словам главы Минфина Антона Силуанова, бюджет рассчитывает на «большую приватизацию» компаний с госучастием из тех, что не нужны правительству для достижения национальных целей, а также на продажи активов из числа конфискованных. «Строительный» вице-премьер Марат Хуснуллин ждет от агентства инвентаризации земель для активизации строительства. Само Росимущество, перевыполняя планы по доходам, занято параллельной достройкой «цифрового офиса» для «стыковки» имущественного блока с исполнителями нацпроектов, опирающихся на его активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов на коллегии Росимущества требовал от главы агентства Вадима Яковенко доходов, продаж и порядка в учете государственного добра

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов на коллегии Росимущества требовал от главы агентства Вадима Яковенко доходов, продаж и порядка в учете государственного добра

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступления участников ежегодной коллегии Росимущества (агентство Минфина по управлению госсобственностью) 18 марта были сосредоточены на отраслевых особенностях активизации вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества.

Так, глава Минфина Антон Силуанов в числе задач агентства назвал сохранение динамики поступлений в бюджет. В 2024 году Росимущество обеспечило дополнительное поступление 126 млрд руб. доходов от приватизации и более 300 млрд руб. дивидендов. В 2025 году в условиях жесткого бюджета в Минфине ждут уже более 400 млрд руб. дивидендов. Глава Росимущества Вадим Яковенко уточнил: всего по итогам 2025 года Росимущество направило в бюджеты свыше 473 млрд руб. при плане 405 млрд руб. «Одна из задач Минфина была — допдоходы от приватизации, 100 млрд руб. Справились»,— отрапортовал он.

Минфин тем временем настаивает на запуске в 2026 году «большой приватизации» (крупных пакетов госкомпаний). «Сейчас как раз то время, когда можно еще раз этот вопрос поставить на повестку дня»,— отметил Антон Силуанов. Годом ранее Минфин вносил в правительство предложения о приватизации 30 госкомпаний (см. “Ъ” от 14 марта 2024 года), вчера после коллегии замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Интерфаксу», что речь идет об «усушке-утруске» именно этого списка до семи пакетов, которые можно продать в 2026 году за 100–300 млрд руб. При этом перечень де-факто является предметом внутриправительственной дискуссии: так, по признанию господина Силуанова, «в 2025 году предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение наццелей», из чего следует, что на продажу могут быть выставлены активы, стратегически ненужные государству. Но после отбора нужны «года полтора подготовки». «То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму — менять и знакомить инвесторов»,— констатировал господин Моисеев. Ранее глава ВТБ Андрей Костин в числе активов на продажу называл «Транснефть», РЖД, «Почту России», «Ростелеком», «Ростех» и «Росатом», но Минфин тогда ссылался на отсутствие покупателей из-за ухода иностранных инвесторов.

Также Минфин планирует активизировать «приватизацию имущества, поступающего в казну по судебным решениям». Речь идет об активах, обращенных в доход государства и выставляемых на «повторную» приватизацию. Совокупно их оценка давно перевалила за 1 трлн руб., процесс деприватизации продолжается — и в 2025 году, по словам Антона Силуанова, в планах доходов от их реализации «не менее 100 млрд руб.». Господин Яковенко перечислил наиболее крупные продажи: это «Рольф» за 35 млрд руб., компании химсектора — «Волжский оргсинтез», «Метафракс», «Бор» — за 38 млрд руб. и сельхозпредприятия на 42 млрд руб.

Ответственный за стройку вице-премьер Марат Хуснуллин в своем выступлении сосредоточился на «земельном» аспекте работы агентства: нацпроект «Инфраструктура для жизни» требует строительства до 2030 года более 1 млрд кв. м жилья, и от Росимущества ждут площадок для строительства. План работ на год, по словам вице-премьера, включает совместную с Росреестром, Фондом развития территорий, «Дом.РФ» и Роскадастром инвентаризацию всех казенных участков. Пока цель — вовлечение в оборот не менее 10 тыс. га земель, «в масштабах казны это не так много», но впереди необходимо завершение инвентаризации всех участков до 2027 года, а затем и завершение учета всего федерального имущества на территории РФ в увязке с ЕГРН. «По инициативе Росимущества поддержано создание единой цифровой платформы в сфере управления государственным муниципальным имуществом, чтобы вести учет и систематизировать данные»,— отметил чиновник (см. “Ъ” от 4 октября 2024 года). Пока в работе цифровой платформы участвуют в пилотном режиме Минфин, Минцифры, Росреестр и 14 регионов.

Олег Сапожков, Диана Галиева