Столичные районы готовят к платной парковке

Московские власти готовятся к очередному расширению границ платной парковки. Столичный департамент транспорта обратился к муниципальным депутатам районов Ясенево, Черемушки, Бирюлево Восточное, Обручевский, Ломоносовский и Измайлово с предложением поддержать список улиц, где планируется ввести паркинг за плату. Точные сроки и тарифы пока неизвестны. В транспортном комплексе Москвы в ответ на запрос “Ъ” напомнили, что новая платная парковка вводится точечно, пообещав продолжить «повышать эффективность использования парковочного пространства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к расширению зоны платной парковки в Москве начинается с согласования списка улиц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Подготовка к расширению зоны платной парковки в Москве начинается с согласования списка улиц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

15 апреля муниципальные депутаты районов Ясенево, Черемушки, Бирюлево Восточное и Обручевский обсудили расширение зоны платной парковки. Информация об этом содержится в повестках заседания. Протоколов решений на момент сдачи номера не было опубликовано. Соответствующее обращение ранее направил в советы депутатов департамент транспорта Москвы. В Черемушках, к примеру, обсуждали платную зону на улице Академика Павлова, участках улиц Гарибальди, Новочеремушкинская, Наметкина и Цюрупы. В районе Обручевский платная парковка планируется на улице Новаторов, участках улиц Академика Волгина, Миклухо-Маклая и Воронцовские Пруды. Точных дат и будущих тарифов также нет. Расширение платной зоны ранее уже обсуждали депутаты районов Ломоносовский и Измайлово.

Зона платных парковок в Москве расширяется в среднем один-два раза в год (см. справку). Изменение границ происходит обычно следующим образом: дептранс направляет в муниципалитеты обращения с предложением ввести платную парковку со списком улиц, депутаты большинством голосов инициативу поддерживают. Департамент сообщает, что решение принято по «согласованию» с депутатами, хотя де-юре этого и не требуется. Список улиц (или улиц с новыми тарифами) утверждается приказом дептранса Москвы. Жителям отдельных районов порой удается остановить расширение (так произошло, к примеру, в Ростокино в 2023 году после обращений жителей в правительство Москвы). В 2025 году в Измайлово против расширения платных парковок выступал один муниципальный депутат, но обращение дептранса со списком улиц было все равно было поддержано.

«Работа над повышением эффективности использования парковочного пространства города ведется постоянно и будет вестись далее. Обо всех изменениях водители будут своевременно проинформированы»,— заявили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в ответ на запрос “Ъ”.

Там напомнили, что новая платная парковка вводится точечно. «Там, где в этом есть потребность у местных жителей — например, вблизи крупных точек притяжения автомобилистов,— поясняют в учреждении.— У проживающих здесь водителей при появлении платной парковки появляется приоритет. Им по-прежнему не нужно платить за стоянку, а платные места освобождаются в 4,5 раза быстрее бесплатных, достаточно оформить резидентное разрешение».

По данным АМПП, с момента введения платных парковок в 2012 году с автовладельцев было собрано более 80 млрд руб. Деньги направляются на благоустройство придомовых территорий (в том числе озеленение, новое освещение, ремонт покрытия во дворах, строительство детских и спортивных площадок и т. д.). АМПП публикует у себя на сайте данные о собранных за каждый год средствах от платных парковок. В прошлом году, обратил внимание “Ъ”, общий объем средств впервые немного сократился (ранее он стабильно рос): 9,811 млрд руб. в 2024 году против 9,813 млрд руб. в 2023 году.

Напомним, что в ноябре 2024 года дептранс запустил пилотный проект по динамически изменяемому (в зависимости от количества стоящих машин) парковочному тарифу на Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке, на Рождественском бульваре. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью “Ъ” заявлял, что эксперимент будет длиться как минимум до середины 2025 года. «Если поймем, что динамический тариф эффективен, то расширим список улиц»,— заявлял он.

Иван Буранов