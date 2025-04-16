Как менялась зона и стоимость платных парковок в Москве

Платные парковки появились в Москве в 2012 году в пределах Садового кольца, размер тарифа составлял 50 руб./час. К 2020 году парковки действовали более чем на 1 тыс. улиц, было обустроено более 80 тыс. парковочных мест, стоимость одного часа варьировалась от 40 до 380 руб.

5 апреля 2021 года тарифы на платную парковку изменились на 193 улицах, новые зоны платной парковки появились на 82 улицах. 24 декабря того же года стоимость выросла на 53 улицах, тарифы подешевели на 29 улицах. Максимальный тариф составлял 450 руб./час.

24 декабря 2022 года тарифы на парковку выросли на 149 улицах, подешевели — на 27. 7 ноября 2023 года тариф повысился на 74 участках, понизился — на 7. В городе появилась 21 новая зона платной парковки.

22 января 2024 года появилось 50 новых зон платной парковки, через месяц — еще 31. 1 июля тарифы повысили на 272 улицах. 5 августа новые платные зоны были введены на 88 участках улиц. Максимальный тариф тогда составлял 600 руб./час.

1 ноября 2024 года появилось 186 новых зон платной парковки, а тарифы были изменены на 192 участках. Также в столице заработали динамические тарифы, зависящие от загруженности участка. Максимальный тариф вырос до 800 руб./час.