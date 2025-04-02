В Минтрансе советуют парковаться по-новому

Минтранс разработал рекомендации по организации парковок в российских городах. Ведомство рекомендует взять за основу столичный опыт, внедрив в регионах оплату парковок через смартфоны и систему парковочных разрешений. Управление стоянками Минтранс советует доверить местным ГИБДД, а в городах с населением более полумиллиона — отдельно созданной структуре. Рекомендуется также создать систему сбора жалоб с населения и спланировать развитие парковочного пространства на горизонте десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платную парковку Минтранс предлагает использовать как инструмент борьбы с пробками

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Платную парковку Минтранс предлагает использовать как инструмент борьбы с пробками

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на опубликованный Минтрансом 35-страничный проект рекомендаций по организации парковок в городах. Документ разработан в том числе для снижения мест «хаотичной стоянки», создания удобных условий для посетителей торговых центров и офисов, снижения уровня шума, сокращения заторов, а также для поддержки использования экологически чистого транспорта (электромобилей, велосипедов и электросамокатов).

Парковочную реформу в Минтрансе регионам советуют начать с инвентаризации (определив места дефицита и профицита стоянок), а в инфраструктуру парковочного пространства включить в том числе дорожные знаки, зарядные станции для электромобилей, системы освещения стоянок, камеры фиксации нарушений и датчики занятости мест.

Судя по документу, ведомство рекомендует городам воспользоваться столичным опытом, создав автоматизированную систему оплаты парковок через смартфоны, предусмотрев систему бронирования мест через парковочные разрешения.

Сами разрешения Минтранс предлагает выдавать не только жителям конкретного района (для бесплатной парковки в его границах, как это сделано в Москве), но и также, к примеру, участникам боевых действий (в том числе СВО), беременным, сиротам и пенсионерам.

Управление парковочным пространством в рамках одного или нескольких граничащих муниципалитетов Минтранс советует доверить ГИБДД, в городах с населением свыше 500 тыс. человек создать для этого отдельную структуру (в столице, напомним, этим занимается ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»). Городам также следует создать систему сбора мнений населения о парковках, а также спланировать развитие парковочного пространства на горизонте десяти лет.

В пресс-службе Минтранса “Ъ” пояснили, что проект рекомендаций направлен для сбора отзывов в субъекты федерации, где есть города с населением свыше 250 тыс. человек. После апробации и обсуждения рекомендации будут утверждены (ориентировочно в июле), после чего города смогут использовать документ в работе.

“Ъ” собрал мнения регионов о рекомендациях.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в Москве много лет успешно функционирует единое парковочное пространство (ЕПП): к нему подключены уличные и внеуличные парковки, а также ряд негородских паркингов. «ЕПП соответствует всем указанным рекомендациям»,— отметили в департаменте, заметив, что предлагают уже разработанную в Москве систему другим регионам (сейчас в мобильном приложении «Парковки России» парковки можно оплачивать в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске).

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга назвали документ «отличным ориентиром для регионов, которые находятся в начале пути внедрения парковочного пространства». В ведомстве напомнили, что в Санкт-Петербурге единое парковочное пространство было создано в 2023 году, а развитие платных и перехватывающих парковок продолжается по мере получения городом новых земельных участков.

В Минтрансе Московской области “Ъ” заявили, что концептуально поддерживают рекомендации. «В документе в целом нет норм, которые невозможно реализовать»,— рассудили в ведомстве, признав, что «в ряде случаев могут возникнуть сложности в оценке экологических характеристик» (такую оценку Минтранс предлагает делать в ходе инвентаризации парковок).

Глава управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин обратил внимание, что в документе Минтранса «прописаны общие наставления для организации платных парковок» и «нет конкретных норм».

«Организация платных парковок — очень многогранный вопрос,— заявил он.— Это сложный IT-продукт, к тому же требуется проводить большую работу с населением».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл назвали рекомендации актуальными, но посетовали, что создание инфраструктуры парковок «требует дополнительных затрат», в том числе на изменение схем организации движения, камеры и датчики занятости машиномест.

В Министерстве транспорта и дорожного строительства Ставропольского края, администрации Воронежа и Минтрансе Крыма сказали, что пока изучают документ. При этом в крымской администрации припомнили, что подобные документы уже «спускались» в регионы из федерального центра в 2018, 2022 и 2024 годах: «Все они планомерно реализовывались».

В Центре организации дорожного движения Ярославской области заявили, что представленные Минтрансом рекомендации «упорядочивают многие процессы, уточняют детали и определяют этапы реализации парковочного пространства». Центр готовит предложения по корректировке документа.

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов полагает, что реализация рекомендаций в итоге приведет к сокращению числа бесплатных парковочных мест. «Платных парковок станет больше, это еще больше увеличит расходы автомобилистов. Они без того немалые,— считает эксперт.— Также в документе особое внимание уделено автоматическим системам контроля. В этом угадывается опыт Москвы с камерами, фиксирующими время остановки и нарушения правил парковки. Это приведет к увеличению числа штрафов». Минтранс уверен, что результатом применения рекомендаций станет «сбалансированное количество парковок», что будет способствовать улучшению движения и снижению уровня загрузки сети дорог и улиц.

Александр Воронов, Иван Буранов; корреспондентская сеть