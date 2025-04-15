«Мнение Украины не совсем учитывают»

Соглашения нет, но есть политическая воля двигаться дальше, — так в Кремле прокомментировали заявление Стивена Уиткоффа о позитивных изменениях в переговорном процессе по Украине. По словам спецпосланника президента США, главное требование Москвы — решение так называемого территориального вопроса. Тем временем, как сообщает Wall Street Journal, не все в команде Дональда Трампа настроены столь оптимистично. Главе Белого дома, в частности, предлагают действовать жестче. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что господин Уиткофф несколько торопится с оценками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Стивен Уиткофф сумел разобраться с тем, что требует Россия в обмен на прекращение боевых действий на Украине. Основной камень преткновения — пять регионов. Подробности американский спецпосланник раскрывать не стал. Видимо, речь идет о территориальной принадлежности Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также республики Крым. Но есть еще много всего важного, в частности, недопустимость членства Украины в НАТО и проблемы общей безопасности. Вопросы эти сложные. Однако господин Уиткофф, судя по всему, практически уверен, что их удастся разрешить. В результате появится не просто мирное соглашение, но нечто такое, что повлияет на судьбы мира. Три раза он встречался с Владимиром Путиным, и вот сейчас со всем разобрался.

Тем временем The Wall Street Journal пишет о том, что не все в команде Дональда Трампа настроены столь же оптимистично, как Стивен Уиткофф. В частности, госсекретарь Марко Рубио и еще один спецпосланник по Украине Кит Келлог рекомендовали президенту США особо не обольщаться относительно позиции Москвы и даже разговаривать с ней более жестко. Между тем Белый дом отказался подписывать заявление G7 с осуждением российского удара по Сумам. Причина в том, что с Российской Федерацией ведутся переговоры. К слову, в «Группе семи» сейчас председательствует Канада.

Как бы то ни было, в Кремле тоже не уверены в грядущем большом прорыве. Однако можно сказать, что на лицо некоторое изменение тональности с минуса на плюс.

Четких очертаний какого-либо большого мирного соглашения на сегодня нет, но есть политическая воля двигаться в нужную сторону. При этом нужно напомнить, что господин Уиткофф, не являясь, при всем уважении, профессиональным дипломатом, занимается еще и переговорами с Ираном. Направление это не менее сложное, чем Украина. Так кажется, что непросто вчерашнему девелоперу все это совмещать. Вместе с тем глава Госдепа Марко Рубио, которому как бы по должности это положено, явно находится в стороне от важного процесса.

Но вернемся к Украине. Похоже, что власти этой страны и лично президент совсем не в восторге от всего происходящего. Так получается, что мнение Киева не совсем учитывают и ведут переговоры об Украине без Украины. Подобное не каждому понравится, что естественно. Но господин Уиткофф не торопиться посещать страну. Отношения двух государств ухудшаются на глазах. Правда, Владимир Зеленский намерен продлить военное положение и мобилизацию, при этом по-прежнему считая Америку союзником. Тем временем напомнил о себе вице-президент Джей Ди Вэнс, который на Пасху собирается в Европу. Он решительно осудил украинского лидера, заметив, что абсурдно утверждать, что Америка каким-то образом на стороне России.

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Дмитрий Дризе