Зарубежные СМИ: Как в команде Дональда Трампа оценивают переговоры с РФ?

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф считает, что сделка с Москвой близка. Свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, уже третью по счету, дипломат назвал содержательной. Кроме того, по его словам, США и РФ могут улучшить свои отношения с помощью взаимовыгодного коммерческого сотрудничества. Тем временем The Wall Street Journal сообщает о расколе в команде американского президента. По данным издания, среди тех, кто старается оказать давление на лидера США — спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. Советники пытаются убедить президента относиться к России с осторожностью. В свою очередь, Стив Уиткофф настроен оптимистично по поводу мирных переговоров с Москвой. Зарубежные СМИ обсуждают, к какой группе прислушается глава Белого дома. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Владимир Путин, по мнению группы скептически настроенных советников, пока не проявил истинного интереса к завершению боевых действий на Украине, сообщает The Wall Street Journal. В нее, в частности, входят спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. Команда советует президенту США проявлять больше осторожности при взаимодействии с Москвой и даже быть жестче. По данным издания, сам Трамп пока разделяет мнение другого спецпосланника Стива Уиткоффа, который, в свою очередь, заявляет о внушительном продвижении на пути к урегулированию конфликта.

Прежде о том, что в администрации Трампа возникли два противоположных полюса, писало и агентство Reuters. Взгляды Кита Келлога и Стива Уиткоффа по поводу признания территорий российскими отличаются. По мнению первого, Киев никогда на это не согласится. Кроме того, накануне, по данным агентства, демократы из Палаты представителей США внесли на рассмотрение законопроект, который обеспечит финансирование безопасности и восстановления Украины, а также введет жесткие санкции против России.

Пока Москва и Киев продолжают обмениваться ударами, высокопоставленные американские чиновники делятся своими откровениями на этот счет. Их слова публикует The New York Times. Госсекретарь Марко Рубио опубликовал в своих соцсетях пост, назвав продолжение конфликта трагическим. А администрация и сам президент США, по его словам, тратят уйму времени и усилий в попытках положить конец этой войне и достичь прочного мира.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd назвал абсурдом слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Штаты с Москвой разговаривают теплее, чем с Киевом. Сам Дональд Трамп по-прежнему считает виноватыми в этом конфликте всех участников. Но несмотря на раскол внутри команды стратегия Белого дома в целом остается неизменной, резюмирует The Guardian.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".