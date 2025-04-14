Сумма Москвы и Сум

Главы МИДов стран—членов ЕС 14 апреля провели встречу в Люксембурге, главной темой которой стал украинский кризис. Встрече предшествовал российский удар по городу Сумы, что еще больше убедило большинство съехавшихся в Люксембург министров в необходимости продолжать вооружать Украину и добиваться прекращения огня от России. Более сдержанная реакция президента Трампа на события в Сумах показала, что администрация США не спешит присоединяться к европейским инициативам военного решения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро оказались в числе тех, кто наиболее рьяно требовал вооружать Украину и вводить «самые тяжелые санкции» против России

Фото: John Thys / AFP Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро оказались в числе тех, кто наиболее рьяно требовал вооружать Украину и вводить «самые тяжелые санкции» против России

Фото: John Thys / AFP

Итоги заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге подвела на пресс-конференции после его окончания глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Сообщив о том, что Европейский союз готовит 17-й пакет санкций в отношении России и планирует согласовать его в мае, Кая Каллас также пригрозила последствиями тем политикам, которые поедут на празднование 80-летия Победы в Москве.

Завершившаяся в Люксембурге встреча глав дипломатических ведомств стран—членов ЕС была призвана найти новые способы сохранить прежний курс европейских союзников на военную поддержку Украины.

«Настрой заранее предопределен: санкции, поставки оружия, членство в ЕС и больше денег для Украины»,— заявил перед встречей глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что Будапешт эту политику не поддержит.

В свою очередь, заявления других европейских участников встречи в Люксембурге подтвердили прогноз господина Сийярто. «Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия»,— заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его мнению, добивающаяся прекращения огня новая администрация США должна начать активно задействовать санкционный механизм против Москвы, чтобы «заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров».

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, отрапортовала, что Берлин направит Киеву полмиллиона артиллерийских снарядов в рамках запущенной в ЕС инициативы по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов. С этой инициативой выступила 2 апреля все та же глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Самое же скандальное заявление в день проведения министерской встречи ЕС прозвучало в интервью телеканалу ARD будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Он допустил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus. «Да, мы не будем сами вступать в этот конфликт, но снабдим украинскую армию таким оружием. Кроме того, украинской армии приходится действовать в оборонительном режиме, они все время только реагируют, а они должны сами иметь возможность определять часть происходящего»,— заявил господин Мерц.

«Я всегда говорил, что пойду на это только при согласовании с европейскими партнерами. Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, американцы и подавно. Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна в этом участвовать»,— предупредил Фридрих Мерц.

По словам будущего германского канцлера, ВСУ должны в дальнейшем иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил, включая Керченский мост.

В связи с рассуждениями кандидата в канцлеры Германии о возможности поставок ракет Taurus Киеву глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Люксембурге, что «каждый член Евросоюза делает для Украины, что может».

Комментируя заявление будущего главы правительства ФРГ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Фридрих Мерц выступает сторонником эскалации конфликта на Украине, разделяя позицию многих других европейских лидеров. «В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. Аналогичную позицию мы видим и в других европейских столицах»,— подчеркнул господин Песков ТАСС. По его словам, в целом власти стран Евросоюза пока не склонны к мирному процессу по Украине и выступают за продолжение войны.

Учитывая настрой участников заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на то, чтобы продолжать вооружать Киев, с новыми просьбами к ним обратился по видеосвязи глава МИД Украины Андрей Сибига. Как следовало из его обращения, на Украине началась разработка собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и европейские страны, которые захотят сделать инвестиции в эту программу, ускорят ее реализацию.

Глава МИД Украины также перечислил другие военные потребности Киева — боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронированные машины, инженерное оборудование, боевую авиацию, дроны, дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

«Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах. Вся Украина будет благодарна вам за это»,— воззвал к участникам встречи украинский министр.

Российские ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам произошли с интервалом в несколько дней — 4 и 13 апреля. Несмотря на то что они были направлены против украинских военных, не обошлось без жертв среди мирного населения.

В интервью “Ъ” глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что на объекте, который был поражен в Сумах, проходила встреча украинских военных с руководителями из стран НАТО. Нахождение на объекте украинских военнослужащих еще накануне подтвердили и некоторые украинские политики.

Однако комментируя последние события в Сумах, европейские лидеры осудили российский ракетный удар. «Всем известно: эта война была начата только Россией. И сегодня только Россия решает ее продолжать с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа»,— написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

Свое возмущение выразил британский премьер Кир Стармер. «Мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий»,— заявил британский премьер.

Учитывая, что удар по Сумам был нанесен утром 13 апреля, за день до министерской встречи в Люксембурге, события в этом прифронтовом украинском городе стали для большинства участников встречи в Люксембурге новым аргументом в пользу продолжения военной помощи Украине.

В этой ситуации Киев и его европейские союзники ждали того, что на этот раз их уже точно поддержит президент США Дональд Трамп, однако этого не произошло.

Комментируя удар по Сумам, президент Трамп назвал его «ошибкой» и «ужасной вещью», но добавил, что «это война Байдена». «Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку. Но я считаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся эта война ужасна»,— заявил президент США журналистам, в очередной раз сохранив равноудаленность от сторон украинского конфликта.

Сергей Строкань