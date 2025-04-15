Гостеприимство по-английски

Подать документы на британскую визу стало практически невозможно. В Российском союзе туриндустрии говорят, что проблемы продолжаются почти месяц. Из-за этого под угрозой летние поездки: от экскурсий до языковых курсов. Июль и август — традиционно высокий сезон. Но теперь даже при наличии билетов и оплаченного проживания многие не могут получить визу вовремя. Свободные даты в системе появляются спонтанно, и забронировать их почти нереально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сложности возникли после того, как в декабре Британия сменила оператора визовых центров, теперь ими управляет компания VFS Global. И хотя записаться на подачу документов и раньше было непросто, сейчас ситуация гораздо хуже, говорит собеседница “Ъ FM” Гуля Мусаева: «Я уже третий раз получаю визу. До этого у них был другой партнер, тогда тоже были сложности, было проблемно записаться, поймать слот, все это делалось через сайт. Год назад я сутки напролет сидела на сайте и ловила, наверное, неделями окно, это было сложно. Но в этом году к этой проблеме добавилось то, что сайт постоянно не работает. Я вела переписку со службой поддержки, и мне присылали отписки вроде "с сайтом все в порядке", "просто обновите страницу", "зайдите через другой браузер" и так далее.

Сутки я сидела и каждую минуту обновляла страницу. Попробовала записаться в другом городе, появился Екатеринбург. Мне это очень неудобно: на поезде сутки, но поймала слот там. Как только я записалась, сайт опять повис, я долгое время не понимала, записалась я или нет. После этого сайт заработал, мне удалось опять зайти в личный кабинет, запись там была. Еще одна история: я выбрала бесплатную подачу документов, когда самостоятельно все загружаешь на сайте, а он теперь не работает, и я не могу загрузить эти документы. Я, конечно, привезу их с собой, но это уже будет платно».

По словам туроператоров, в январе и феврале особых проблем с доступом не было из-за низкого спроса. А сейчас совпало сразу несколько факторов, объясняет руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова: «Я с визами работаю уже 21 год, и таких проблем, как мы испытываем в настоящее время, не было. Связывались с визовым центром, они сказали, что Великобритания на каждую страну выделяет определенное количество слотов, и эти слоты регулируются не визовым центром, а указания непосредственно идут из Британии. На данный момент количество слотов значительно меньше, чем запросы граждан России.

Общих советов для того, чтобы ускорить процесс, конечно, нет. Если человек уже оплатил консульский сбор, хочет получить визу, надо просто регулярно заходить в свой личный кабинет, и, возможно, будут слоты. Например, слоты открывались ночью 15 апреля на один день. При этом сайт постоянно виснет. Скорее всего, это связано с тем, что очень большое количество людей одновременно на него заходят, и он просто не справляется с такой нагрузкой. Даже если вы видите слот, выбираете его, есть очень большая вероятность, что он не подтвердится, то есть система висит, крутится курсор, потом вас выбрасывает из личного кабинета, когда повторно входите, запись не произведена».

По оценкам профильных ассоциаций, раньше каждый год Великобританию посещало около 200 тыс. россиян. Это показатели до пандемии COVID-19.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов