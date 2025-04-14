Туристы выбирают чужие края

Российские туристы стали чаще бывать за границей. В общей структуре поездок доля зарубежных направлений в первом квартале выросла почти на 5 процентных пунктов год к году, до 26%. Прирост происходит за счет расширения авиасообщения и укрепления рубля, но обеспечивается в основном бронированиями через агентов. Внутренний туризм показывает сдержанный рост, а реальные траты путешественников на такие поездки снижаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доля зарубежных поездок в общем объеме авиапродаж в первом квартале достигла 26,1%, прибавив 4,8 процентного пункта год к году, подсчитали в «СберИндексе» и OneTwoTrip. В «Авиасейлс» отметили рост на 2 процентных пункта год к году, до 29%, в январе—марте. В «Яндекс Путешествиях» зафиксировали увеличение показателя до 17%, но конечной цифры не привели. Туроператоры Anex, Fun & Sun и «Русский экспресс» отмечают более выраженное увеличение спроса на международных направлениях. В «Слетать.ру» подсчитали, что бронирования туров за рубеж в первом квартале прибавили 24,2% год к году.

Ключевым фактором роста числа зарубежных поездок представитель Fun & Sun Ольга Иванова называет расширение авиасообщения. Например, в первом квартале туроператоры начали активно предлагать Вьетнам: весной количество рейсов на курорты страны резко увеличилось (см. “Ъ” от 20 марта). Страна показала колоссальный всплеск бронирований, отмечают в Anex. Вторым фактором могло стать укрепление рубля, способствующее увеличению числа туристических поездок начиная с февраля, отмечают в Level.Travel.

Топ-15 зарубежных направлений в январе—марте по авиабронированиям Выйти из полноэкранного режима Страна Доля в объеме продаж (%) Средняя стоимость перелета туда-обратно (тыс. руб.) Турция 12,6 28,5 Таиланд 9 57,7 Армения 7,5 19,4 ОАЭ 7,4 43 Узбекситан 7,2 26,3 Китай 5,9 52,9 Грузия 5,8 26,4 Белоруссия 5,5 13 Казахстан 5,1 26,9 Азербайджан 4,2 26,8 Киргизия 3,2 25,2 Япония 2,4 68,7 Вьетнам 1,9 66,3 Южная Корея 1,8 61,9 Индонезия 1,7 75,8 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Путешествия».

Благодаря валютным колебаниям рост стоимости зарубежных поездок в первом квартале оказался сдержанным. Согласно «СберИндексу» и OneTwoTrip, средняя цена перелета за границу в одну сторону составила 23 тыс. руб., увеличившись на 8,8% год к году. Согласно «Островку», средняя стоимость ночи в зарубежных отелях в первом квартале составила 15 тыс. руб., прибавив 7% год к году. Чек при покупке организованного тура в Египет, по подсчетам Travelata.ru, был 164,6 тыс. руб., в Таиланд — 256,8 тыс. руб. Год к году значения увеличились на 7% и 5,2% соответственно.

В «Островке» отметили, что увеличение активности зарубежных поездок происходит во многом за счет роста числа поездок через турфирмы. Так, в сегменте B2B-бронирований (продажи через агентов) международные направления в первом квартале выросли на 13% год к году, в B2C — только на 2%. В общей структуре продаж они формируют 33% и 16% соответственно. В «Островке» добавляют, что 74% агентских продаж за рубежом сформировали страны Азии, 20% — Европы.

Более активное развитие организованного сегмента аналитики «Островка» связывают со сложностями, сохраняющимися при планировании зарубежных поездок. Бронирования через агентов позволяют в том числе оплатить значительную часть расходов в рублях. Вторым фактором может быть развитие направлений с непростой логистикой: объем бронирований агентов в странах Южной Америки в первом квартале прибавил 31% год к году, следует из данных «Островка».

Активный прирост зарубежных направлений становится фактором, сдерживающим внутреннюю туристическую активность. В «Слетать.ру» указывают на сокращение числа забронированных по России туров в первом квартале на 3,3% год к году. В «Русском экспрессе» видят снижение продаж на 13%. В Travelata.ru подсчитали, что доля России в структуре бронирований первого квартала год к году сократилась на два процентных пункта, до 12%. С третьего места в структуре наиболее востребованных направлений ее сместил Таиланд. В «СберИндексе» и OneTwoTrip в первом квартале зафиксировали сдержанный прирост числа внутренних туристов — на 4% год к году. Основной объем поездок сформировали Москва (19,8% от общего числа), Подмосковье (11%), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (4,2%) и Ленинградская область (2,8%).

В «Русском экспрессе» говорят, что поездки по России подорожали за год на 10–15%. Но в «СберИндексе» и OneTwoTrip при этом отмечают, что с учетом инфляции реальные траты туристов на них в первом квартале сократились на 12% год к году. В среднем они составили 19,9 тыс. руб. за человека, следует из данных аналитиков. Сумма включает затраты на транспорт, проживание и сопутствующие расходы. Тенденция говорит о стремлении туристов экономить, считают аналитики.

Руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» Александр Токмаков рассчитывает на сохранение тенденции к росту доли заграничных направлений, напоминая, что несколько лет она была минимальной. Хотя откат для сегмента внутреннего туризма, по его словам, вряд ли будет значительным: география поездок здесь расширяется, есть новые точки притяжения. В Level.Travel называют сдерживающим международные поездки фактором сложную логистику: для многих организованных путешественников наличие прямого рейса — фактор выбора направления. К этому добавляются визовые ограничения и сложности с работой российских банковских карт за рубежом, говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Александра Мерцалова