Туристы выбирают чужие края
Спрос на отдых за рубежом растет
Российские туристы стали чаще бывать за границей. В общей структуре поездок доля зарубежных направлений в первом квартале выросла почти на 5 процентных пунктов год к году, до 26%. Прирост происходит за счет расширения авиасообщения и укрепления рубля, но обеспечивается в основном бронированиями через агентов. Внутренний туризм показывает сдержанный рост, а реальные траты путешественников на такие поездки снижаются.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Доля зарубежных поездок в общем объеме авиапродаж в первом квартале достигла 26,1%, прибавив 4,8 процентного пункта год к году, подсчитали в «СберИндексе» и OneTwoTrip. В «Авиасейлс» отметили рост на 2 процентных пункта год к году, до 29%, в январе—марте. В «Яндекс Путешествиях» зафиксировали увеличение показателя до 17%, но конечной цифры не привели. Туроператоры Anex, Fun & Sun и «Русский экспресс» отмечают более выраженное увеличение спроса на международных направлениях. В «Слетать.ру» подсчитали, что бронирования туров за рубеж в первом квартале прибавили 24,2% год к году.
Ключевым фактором роста числа зарубежных поездок представитель Fun & Sun Ольга Иванова называет расширение авиасообщения. Например, в первом квартале туроператоры начали активно предлагать Вьетнам: весной количество рейсов на курорты страны резко увеличилось (см. “Ъ” от 20 марта). Страна показала колоссальный всплеск бронирований, отмечают в Anex. Вторым фактором могло стать укрепление рубля, способствующее увеличению числа туристических поездок начиная с февраля, отмечают в Level.Travel.
Топ-15 зарубежных направлений в январе—марте по авиабронированиям
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Источник: «Яндекс Путешествия».
Благодаря валютным колебаниям рост стоимости зарубежных поездок в первом квартале оказался сдержанным. Согласно «СберИндексу» и OneTwoTrip, средняя цена перелета за границу в одну сторону составила 23 тыс. руб., увеличившись на 8,8% год к году. Согласно «Островку», средняя стоимость ночи в зарубежных отелях в первом квартале составила 15 тыс. руб., прибавив 7% год к году. Чек при покупке организованного тура в Египет, по подсчетам Travelata.ru, был 164,6 тыс. руб., в Таиланд — 256,8 тыс. руб. Год к году значения увеличились на 7% и 5,2% соответственно.
В «Островке» отметили, что увеличение активности зарубежных поездок происходит во многом за счет роста числа поездок через турфирмы. Так, в сегменте B2B-бронирований (продажи через агентов) международные направления в первом квартале выросли на 13% год к году, в B2C — только на 2%. В общей структуре продаж они формируют 33% и 16% соответственно. В «Островке» добавляют, что 74% агентских продаж за рубежом сформировали страны Азии, 20% — Европы.
Более активное развитие организованного сегмента аналитики «Островка» связывают со сложностями, сохраняющимися при планировании зарубежных поездок. Бронирования через агентов позволяют в том числе оплатить значительную часть расходов в рублях. Вторым фактором может быть развитие направлений с непростой логистикой: объем бронирований агентов в странах Южной Америки в первом квартале прибавил 31% год к году, следует из данных «Островка».
Активный прирост зарубежных направлений становится фактором, сдерживающим внутреннюю туристическую активность. В «Слетать.ру» указывают на сокращение числа забронированных по России туров в первом квартале на 3,3% год к году. В «Русском экспрессе» видят снижение продаж на 13%. В Travelata.ru подсчитали, что доля России в структуре бронирований первого квартала год к году сократилась на два процентных пункта, до 12%. С третьего места в структуре наиболее востребованных направлений ее сместил Таиланд. В «СберИндексе» и OneTwoTrip в первом квартале зафиксировали сдержанный прирост числа внутренних туристов — на 4% год к году. Основной объем поездок сформировали Москва (19,8% от общего числа), Подмосковье (11%), Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (4,2%) и Ленинградская область (2,8%).
В «Русском экспрессе» говорят, что поездки по России подорожали за год на 10–15%. Но в «СберИндексе» и OneTwoTrip при этом отмечают, что с учетом инфляции реальные траты туристов на них в первом квартале сократились на 12% год к году. В среднем они составили 19,9 тыс. руб. за человека, следует из данных аналитиков. Сумма включает затраты на транспорт, проживание и сопутствующие расходы. Тенденция говорит о стремлении туристов экономить, считают аналитики.
Руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» Александр Токмаков рассчитывает на сохранение тенденции к росту доли заграничных направлений, напоминая, что несколько лет она была минимальной. Хотя откат для сегмента внутреннего туризма, по его словам, вряд ли будет значительным: география поездок здесь расширяется, есть новые точки притяжения. В Level.Travel называют сдерживающим международные поездки фактором сложную логистику: для многих организованных путешественников наличие прямого рейса — фактор выбора направления. К этому добавляются визовые ограничения и сложности с работой российских банковских карт за рубежом, говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.