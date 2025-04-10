МИД Китая: страна будет бороться до конца в торговой войне с США

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что страна не боится торговой войны, которую начала американская администрация, повысив пошлины на китайские товары. Выступая на пресс-конференции, представитель МИДа сказал, что, если Вашингтон намерен вести против Пекина войну, Китай будет бороться до конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Китай не хочет воевать, но и не боится воевать»,— сказал господин Цзянь (цитата по Money). Он добавил, что китайское правительство не будет сидеть сложа руки, когда Белый дом нарушает экономические права и интересы китайского народа. Чиновник добавил, что своими действиями США демонстрируют, что ставят свои интересы выше интересов международного сообщества.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что берет паузу в реализации ранее объявленных масштабных пошлин в отношении 75 стран. Он объяснил такое решение паникой в американском обществе.

При этом все тарифы на китайские товары сохранятся. Сейчас они составляют 125%. Глава Белого дома подчеркнул, что Китай является «самым большим нарушителем» в истории после введения пошлин США на импортные товары. При этом господин Трамп по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, несмотря на то что тот «плохо обошелся» с США.

Подробнее о торговой войне Дональда Трампа читайте в материале «Ъ» «Американцы разбираются с пошлинами».