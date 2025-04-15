МЭА ожидает рост фактической нефтедобычи ОПЕК+ в мае ниже плана

ОПЕК+ может нарастить добычу нефти меньше, чем на запланированные 411 тыс. б/с. Как сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА), причиной этого может стать превышение некоторыми участниками объединения установленных квот на добычу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно отчету агентства, мировые поставки нефти увеличились на 590 тыс. б/с, что на 910 тыс. б/с больше, чем в предыдущем году. При этом страны, не входящие в ОПЕК+, лидируют по ежемесячному и годовому приросту нефтедобычи. О том, что страны ОПЕК+ договорились с мая увеличить объемы добычи на 411 тыс. б/с, стало известно 3 апреля.

Вчера ОПЕК опубликовала отчет, где предположила снижение роста спроса на нефть в течение года из-за американских пошлин. Показатель должен уменьшиться на 150 тыс. б/с. Таким образом, прогноз снижен с 1,4 млн до 1,3 млн б/с.

В последнем докладе Минэнерго США допустило риски рецессии мировой экономики, понизив прогноз спроса на нефть в ближайший год на 0,4 млн и 0,1 млн б/с. Министерство ожидает, что страны ОПЕК+ сохранят добычу на уровне прошлого года для ограничения роста мировых запасов и поддержания цены на ресурсы.

Подробнее о добыче нефти странами ОПЕК+ — в материале «Ъ» «В сутках прибавилось баррелей».