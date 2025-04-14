ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть на 150 тыс. баррелей в сутки из-за пошлин

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала отчет, в котором допустила снижение роста спроса на нефть в 2025–2026 годах из-за американских пошлин и новых статистических данных. Показатель должен уменьшиться на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2025 год немного пересмотрен в сторону понижения — до 1,3 млн б/с, эта незначительная корректировка в основном связана с последними статистическими данными за первый квартал и ожидаемым влиянием на спрос на нефть недавно объявленных тарифов США»,— сказано в отчете ОПЕК.

Прогноз спроса на нефть в 2026 году снижен на 150 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с. Ранее ожидался рост на 1,4 млн б/с. Предположительно спрос составит 106,33 млн б/с, а предложение нефти странами, не входящими в ОПЕК+, будет на уровне 0,9 млн б/с .

В марте страны ОПЕК+ добыли рекордное количество нефти за восемь месяцев. При этом крупнейшие производители — Россия и Саудовская Аравия — произвели меньше своих квот. Совокупная добыча нефти достигла 41,04 млн б/с.

Подробнее — в материале «В сутках прибавили баррелей».

Екатерина Отрашкевич