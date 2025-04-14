Автоматика должна быть человечной

Мосгордума по просьбе правительства корректирует ранее разработанный законопроект, позволяющий искусственному интеллекту контролировать памятники архитектуры, стройки, а также следить за экологической обстановкой в городе. Следить за этим предлагается с помощью камер, беспилотных аппаратов, «комплексов нейронных сетей» и лазерных лидаров. В Белом доме попросили столичных депутатов переписать норму, позволяющую составлять административные протоколы без участия нарушителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поправки к закону «О статусе столицы РФ» разработаны столичной фракцией «Единой России» и внесены в Мосгордуму 9 апреля. В ст. 14 закона предлагается внести норму, дающую право властям привлекать виновных к административной ответственности по результатам мониторинга с применением фотовидеокамер и других «технических средств». Сейчас автоматическими комплексами фиксируются нарушения в основном в области дорожного движения — поправки этот перечень расширяют. Речь идет в том числе о надзоре за памятниками архитектуры, почвами и зелеными насаждениями, муниципальном жилищном контроле, надзоре на городском электротранспорте. В пояснительной записке говорится, что кроме фотовидеокамер могут применяться средства «обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов», а также «измерения количественных и качественных показателей, в том числе взвешивания». Перечень и порядок применения техники предлагается установить актами правительства Москвы.

В декабре 2024 года в Мосгордуму уже вносился похожий проект поправок к КоАП РФ, где говорилось о расширении использований камер и ИИ (см. “Ъ” от 10 декабря 2024 года). В пояснительных записках к обоим документам говорится, что в качестве технических средств могут использоваться камеры городской системы видеонаблюдения, беспилотные аппараты, «комплексы нейронных сетей, лазерная система измерения LIDAR, инфракрасная спектрометрия».

Причиной появления нового законопроекта стал отзыв правительства РФ, пояснил 14 апреля на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству ее глава Александр Семенников (ЕР). По его словам, в Белом доме поддержали оба документа, но с оговорками.

Основная претензия у чиновников возникла к норме в КоАП РФ, по которой властям предлагалось дать право возбуждать административные дела «без взаимодействия с контролируемым лицом или при осуществлении специального режима госконтроля», то есть полностью в автоматическом режиме.

В Москве на объектах благоустройства уже используются «комплексы искусственных нейросетей», а БПЛА — при поиске объектов незаконного строительства. Замначальника Главконтроля Москвы Елена Клименко на слушаниях в Мосгордуме пояснила, что 90% контрольно-надзорных мероприятий в столице проходят «без взаимодействия с контролируемыми лицами», но действующее законодательство не позволяет возбуждать в этом случае административные дела в отношении нарушителей, в связи с чем предложенные поправки она поддержала.

Начальник юридического отдела Объединения административно-технических инспекций Москвы Екатерина Телицина привела конкретный пример: сегодня нельзя по фотографиям кровель зданий оштрафовать коммунальщиков за неочищенные от сосулек крыши домов. «Мы привлекаем их к ответственности, а суды отменяют решения, говоря, что вы не можете использовать такие технические средства»,— посетовала госпожа Телицина.

Административное производство должно остаться в неизменном виде, и материалы для привлечения к ответственности должно рассматривать должностное лицо, пересказал позицию Белого дома господин Семенников.

Он дал понять, что его комиссия не возражает против таких правок. Елена Клименко также подтвердила уместность предложенных правительством изменений. В случае утверждения законопроекта Мосгордумой (это произойдет на одном из ближайших заседаний), а затем и Госдумой он может вступить в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Москва движется к созданию умного города, «где ИИ и компьютерное зрение будут контролировать почти все сферы жизни», например выявлять несанкционированные свалки и контролировать соблюдение строительных норм, пояснял ранее “Ъ” директор по развитию веб-технологий Artezio (разработчик ПО) Сергей Матусевич. При этом эксперт предупреждал о рисках «ложных срабатываний» в 5–7% случаев.

Александр Воронов