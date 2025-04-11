Интеллект уходит на госслужбу

Госзакупки программно-аппаратных комплексов (ПАК) с ускорителями для искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году показали значительный рост в деньгах. Так, объем тендеров в целом, по данным специализированных площадок, достиг 2,4 млрд руб. при росте на 150%. Большая часть закупок пришлась на госорганы. Количественно же такие закупки пока не превышают 100 тендеров в год. Рост интереса со стороны бюджетных организаций эксперты связывают с трендом на цифровизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госзакупки ПАК с использованием ускорителей для ИИ в прошлом году выросли на 150% в деньгах, до 2,4 млрд руб., и на 120% в штуках. При этом абсолютное большинство закупок пришлось на госорганы (44-ФЗ) — 2,3 млрд руб. Это следует из данных площадки «Тендерплан», с которыми ознакомился “Ъ”. В закупки входит не только оборудование, которое может применяться для ИИ, но и высокопроизводительные системы, которые нужны для большого объема вычислений. Если в 2023 году крупнейшим заказчиком по данному направлению стал Минфин с закупкой на 813 млн руб., то в прошлом — управление информационных технологий и связи Санкт-Петербурга с тендером на 1,3 млрд руб.

По данным «Контур.Закупок», которыми поделились с “Ъ” в компании, за прошлый год количество таких закупок по 44-ФЗ выросло почти втрое, с 11 до 32 процедур, а общий объем контрактов увеличился на 147%, до 2,26 млрд руб. При этом у госкомпаний (223-ФЗ) количество закупок выросло на 50%, до 24 процедур, а сумма контрактов — на 383%, до 116 млн руб.

«Рост интереса со стороны бюджетных организаций, вероятно, связан с приоритетом цифровизации и внедрением решений на базе ИИ в разные сферы и компании»,— говорит эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. При этом данные по закупкам у госкомпаний свидетельствуют о том, что они «только тестируют различные решения», добавляет он.

Ранее “Ъ” писал, что правительство планирует обязать ведомства и госкомпании закупать электронику по полной предоплате, что может помочь им покрыть расходы на закупку компонентов и снизит издержки, связанные с высокой ключевой ставкой ЦБ (см. “Ъ” от 7 апреля).

Небольшое количество закупок связано с высокой стоимостью решений и специфичностью применения, «чаще всего речь идет о пилотных внедрениях или о точечных проектах с высокой вычислительной нагрузкой», объясняет директор по продажам OpenYard Алексей Панков. «За последний год мы наблюдали рост на 15–25% в зависимости от конфигурации. Это связано и с переходом на альтернативные аппаратные платформы»,— говорит господин Панков.

Рост в деньгах обусловлен необходимостью закупки оборудования для проектов, запланированных в 2023 году, которые «сегодня подошли к стадии реализации», считает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. Также дополнительным фактором он называет резкий рост курса валют в 2024 году. «Поскольку специализированное оборудование для ИИ является на 100% импортными, а отечественные аналоги на данный момент полностью отсутствуют, этот фактор оказал существенное влияние»,— добавил он. Сдерживающим рост закупок фактором замдиректора по трансферу технологий ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин также называет высокую стоимость таких комплексов.

Единичность закупок может быть связана с тем, что они проводятся под конкретные задачи «с доказанным экономическим эффектом», считает гендиректор АНО НЦУ ИСУ Кирилл Семион. Так, по его словам, потребность в таких ПАК до сих пор специфична, однако тренд на увеличение количества проектов сохранится.

«В бизнесе же внедрение ИИ остается достаточно сложной темой с пока еще дискуссионной коммерческой эффективностью»,— отмечает Юрий Швыдченко. У бизнеса в приоритете другие задачи — локализация, импортозамещение, кибербезопасность, добавляет он.

После подписания номера в печать председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Юлия Смирнова сообщила “Ъ”, что закупка производилась для операционного центра городской IT-инфраструктуры города: «Закупка связана с развитием распределенного регионального ЦОД и созданием на его базе масштабируемой платформы для обработки больших данных с внедрением ИИ-сервисов, а само оборудование используется, в том числе, для АПК "Безопасный город"».

Алексей Жабин