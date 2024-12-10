Интеллект проходит как хозяин

Мосгордума инициирует поправки к законодательству РФ, позволяющие искусственному интеллекту осуществлять надзор за памятниками архитектуры, стройками, экологической обстановкой, жилищной политикой и пр. Следить за всем этим должны беспилотные аппараты, «комплексы нейронных сетей», лазерные лидары и «инфракрасная спектрометрия». В Мосгордуме дают понять, что Москва должна стать площадкой для «юридического и технического эксперимента», а его результаты можно распространить на всю страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ и закону «О статусе столицы РФ» разработаны столичной фракцией «Единой России» и одобрены 9 декабря комиссией Мосгордумы по безопасности и законодательству. В ст. 28.1 КоАП РФ предлагается внести норму, дающую право властям возбуждать административные дела по 13 блокам «без взаимодействия с контролируемым лицом или при осуществлении специального режима госконтроля», то есть без участия инспекторов. Сейчас автоматическими комплексами фиксируются нарушения в основном в области дорожного движения — поправками этот перечень расширяется. В нем упоминается, например, «региональный государственный экологический контроль», надзор за памятниками архитектуры, городскими почвами, защитой зеленых насаждений, муниципальный жилищный контроль. В пояснительной записке говорится о том, что для этого будут применяться средства фотовидеосъемки, «обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов», а также «измерения количественных и качественных показателей, в том числе взвешивания». Перечень и порядок применения упомянутых средств предлагается установить подзаконными актами правительства Москвы, а их показания должны быть отражены в административном протоколе.

Авторы законопроекта поясняют, что к таким «средствам» должны быть отнесены камеры городской системы видеонаблюдения, а также беспилотные аппараты, «комплексы нейронных сетей, лазерная система измерения LIDAR, инфракрасная спектрометрия». У Москвы уже есть опыт использования на объектах благоустройства «комплексов искусственных нейросетей (КИНС)». Для определения захламленных земель и поиска объектов незаконного строительства используются БПЛА и алгоритмы нейросетей, говорится в пояснительной записке. Но текущее законодательство не позволяет возбуждать административные дела «без взаимодействия с контролируемым лицом», отмечают авторы законопроекта. Глава комиссии Мосгордумы по безопасности и законодательству Александр Семенников дал понять, что Москва «доросла» до внедрения подобной техники без участия человека и должна стать площадкой «серьезного юридического и технического эксперимента», результаты которого могут быть распространены на всю страну.

Директор по развитию веб-технологий Artezio (входит в группу «Ланит») Сергей Матусевич говорит, что Москва движется к созданию так называемого умного города, «где ИИ и компьютерное зрение будут контролировать практически все сферы жизни». Руководитель по развитию технологий ИИ компании К2Тех Анна Смирнова напоминает, что в 2020 году столица на основе федерального законодательства уже устанавливала пятилетний экспериментальный правовой режим для развития ИИ.

Сергей Матусевич говорит, что упомянутая в поправках система КИНС «не просто набор камер на машине», а передвижная лаборатория, уже сейчас отслеживающая «в режиме реального времени состояние дорог, фиксирующая нарушения правил парковки, проверяющая наличие незаконной рекламы и оценивающая состояние фасадов исторических зданий». По словам эксперта, алгоритмы ИИ и компьютерного зрения также могут, например, выявлять несанкционированные свалки и контролировать соблюдение строительных норм. Но господин Матусевич предупреждает о рисках «ложных срабатываний»: «ИИ может принять временно складированные стройматериалы за несанкционированную свалку, случайное скопление пыли от грузовика — за вредные выбросы, а плановые реставрационные работы — за нарушение охранного статуса памятника». Эксперт говорит, что «даже при должной настройке процент ложных срабатываний может достигать 5–7%, а это тысячи случаев, требующих дополнительной проверки». В Artezio считают, что один «живой» оператор может проводить 40–50 таких проверок за смену, а для решения задачи в масштабах города потребуется 150–200 операторов и еще 20–30 супервайзеров.

Вызовом для властей господин Матусевич называет и кибербезопасность, поясняя: «Чем больше устройств подключено к системе, тем больше потенциальных точек для хакерских атак». Наконец, эксперт полагает, что для полноценного функционирования системы в масштабах Москвы потребуются дата-центры «с емкостью хранения порядка нескольких петабайт и вычислительной мощностью, сравнимой с суперкомпьютерами».

Александр Воронов, Татьяна Исакова