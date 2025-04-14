Россияне не хотят пускать искусственный интеллект во власть и суды

Большинство россиян поддерживают внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях экономики, но против его использования во власти, армии и судебно-правоохранительной системе. Это следует из результатов всероссийского опроса компании Russian Field, проведенного по заказу партии «Новые люди» с 13 по 20 марта.

Среди отраслей, в которых внедрение нейросетей «скорее допустимо», подавляющее большинство опрошенных назвали промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Использование ИИ в образовании поддержали чуть более половины респондентов. Еще в трех сферах сторонников нейросетей оказалось меньше половины: внедрение ИИ в государственном и муниципальном управлении одобрили 42% опрошенных, в военном деле — 41%, в системах правопорядка и суда — 34% (см. график).

Самыми лояльными к ИИ респондентами, отмечают социологи, являются мужчины, жители крупных и средних городов, молодежь, люди с высшим образованием и более обеспеченные граждане. Заметно больший скепсис в этом вопросе проявляют россияне старше 59 лет, хотя преимущественно отрицательное отношение к внедрению ИИ во власть, военное дело и судебную систему свойственно всем возрастным группам.

Отдельного внимания исследователей удостоился потенциал нейросетей в госуправлении. На вопрос, может ли ИИ справляться с задачами лучше, чем государственные и муниципальные служащие, отрицательно ответила почти половина респондентов (49%). Наиболее негативно к подобной перспективе относятся молодые люди в возрасте 18–29 лет: 55% из них считают, что человек на госслужбе работает лучше, чем искусственный интеллект. Противоположной позиции придерживаются 38% опрошенных: чаще всего так отвечают жители крупных городов, люди в возрасте 30–44 лет, граждане с высшим образованием и высоким уровнем дохода.

Комментируя результаты исследования, председатель «Новых людей» Алексей Нечаев написал в своем Telegram, что в целом внедрение ИИ в технические и прикладные сферы «упрощает жизнь и ускоряет развитие». Но есть и сферы, где «люди искусственному интеллекту не рады», потому что, например, хотят, чтобы их дело в суде «разбирал живой человек, а не бездушная нейросеть». «Мы считаем, что внедрять ИИ можно, но аккуратно. Будет правильно закрепить право выбора на законодательном уровне, чтобы человек всегда мог выбрать, кто будет его учить, лечить или судить — искусственный интеллект или настоящий»,— заключил господин Нечаев.

Иван Кириакидис