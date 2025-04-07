Рынки покатились за пошлинами

Российский рынок акций опустился до минимума за почти три месяца. И на этой неделе падение может продолжиться, не исключают собеседники “Ъ FM”. 4 апреля индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 10 января, снижаясь 13 торговых сессий подряд. На прошлой неделе российские акции стали дешеветь еще активнее после того, как Дональд Трамп ввел пошлины против 185 стран. На такие действия негативно отреагировали ключевые рынки по всему миру, в том числе в США, где индекс S&P 500 потерял более $4 трлн капитализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инвесторы опасаются, что пошлины Вашингтона и ответные меры других стран вызовут рецессию в крупнейших регионах. На этой неделе котировки российских бумаг вновь будут зависеть от новостей вокруг тарифов Трампа, говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков: «Предыдущее снижение происходило на фоне геополитических новостей, как и случившееся в пятницу, 4 апреля.

Оно было связано с резким падением котировок нефти и цветных металлов. И это, конечно же, создает дополнительные риски того, что российский рынок может продолжить снижаться. Текущие уровни уже предполагают некий отскок. Однако если на глобальных площадках ситуация будет усугубляться, появится, предположим, несколько заявлений о том, что клиенты в США уже закрываются по margin call, понятно, что российский рынок тоже может испытать дополнительное давление.

Еще раз повторюсь, основной риск — это дальнейшее снижение цен коммодитиз: нефть, медь, сталь и так далее».

Российская валюта тем временем остается относительно крепкой. С начала года она выросла более чем на 15% и, по последним данным ЦБ, торгуется дороже 84 руб. за доллар и около 93 руб. за евро. 7 апреля Минфин впервые за 2025 год начнет продавать валюту и золото на бирже. Каждый день объем операций превысит 1,5 млрд руб. в эквиваленте. Это связано с тем, что нефтегазовые доходы бюджета оказались заметно меньше ожидаемых. В марте, например, на 65 млрд руб.

На этой неделе российская валюта может ослабеть на несколько процентов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «Важно все-таки ориентироваться на курс вечного фьючерса, на Мосбиржу, а не на межбанковский или курс ЦБ. Сейчас мы видим, что рубль тестирует верхнюю границу локального диапазона 85-88 руб. за доллар. Фактор пошлины со стороны США и зеркальные меры со стороны других стран будут в фокусе внимания инвесторов. Нерезервные валюты, к которым относится рубль, будут выглядеть не так слабо, как тот же евро, к примеру. Поэтому я ожидаю тестирования диапазона с возможной целью движения к 90 руб. за доллар по фьючерсу. Рубль, безусловно, останется сильным до конца апреля. Возможно возобновление спроса на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов.

Но прежде всего влияют рекордно высокие за последние несколько лет ставки в российской национальной валюте. Они, вероятно, останутся как минимум до июня. Этот фактор поддерживает рубль».

К концу прошлой недели до минимума за 3,5 года подешевела нефть. Сырье марки Brent на Лондонской фондовой бирже торговалось ниже $65 за баррель, 4 апреля котировки теряли более 7%. Российская Urals опускалась ниже $58 за баррель. По данным Bloomberg, в марте из-за сокращения добычи и падения цен на сырье доходы российского бюджета от налога на углеводороды снизились на 15%. Не исключено, что период низких цен на нефть будет долгим, по крайней мере, до вмешательства ОПЕК, говорит аналитик нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Торговые войны приводят к затяжному сохранению высоких тарифов, а это негативно влияет на экономический рост. И энергетическая потребность для производства товаров тоже не будет высокой.

Снижение, которое мы видели, оправдано фундаментально, но его скорость является в большей степени спекулятивной. В течение апреля возможен отскок до $67-$70 за баррель, но в целом ожидания сегодня такие: цены на нефть не должны находиться на тех уровнях, на которых они были в последнее время, но и даже на том уровне, на котором они сейчас находятся. Ожидаю, что снижение может продолжиться квартал-два до $50-$55 за баррель. И в зависимости уже от установившихся цен мы сможем увидеть действия со стороны стран-членов картеля».

На минувшей неделе крайне нестабильными были и котировки криптовалют. 6 апреля биткойн упал ниже отметки в $80 тыс. Одним из важных событий для рынка станет реакция Федеральной резервной системы США на введенные Трампом пошлины. Американский президент уже потребовал от главы ФРС «перестать играть в политику» и снизить процентные ставки.

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Даниил Бабкин