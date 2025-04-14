Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Исключение новых регионов из членов ОКР понравилось далеко не всем»

Владимир Осипов — о восстановлении международного статуса Олимпийского комитета РФ

Министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет страны будет полностью восстановлен во всех правах уже этим летом. По словам Дегтярева, это произойдет до июля. Чиновник уверяет, что с лета организация начнет подавать заявки на проведение соревнований. Откуда появился такой позитив, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Позитивные прогнозы от нового руководителя спорта страны мы последнее время слышим постоянно. Стоит признать, что определенные сдвиги есть, но глобально российский спорт по-прежнему заблокирован, и перспективы по его возвращению туманны. Хотя господин Дегтярев утверждает, что ведет переговоры не так, как это делали его предшественники: «Контактов много, мы встречаемся с европейскими коллегами в неформальном ключе, в основном в нейтральных странах. Мы стараемся перевести из политической в юридическую плоскость наши отношения».

На первый взгляд, юристы действительно могут помочь. Ведь Олимпийский комитет России МОК не признает по определенной причине. Поводом для того, чтобы оставить не у дел российскую организацию, послужили новые территории нашей страны — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Дегтярев подчеркнул, что с точки зрения Международного олимпийского комитета включение этих территорий в ОКР стало нарушением Олимпийской хартии. Поэтому руководство исключило из состава организации все региональные комитеты, зарегистрировало новый устав и отправило его в МОК. То есть теперь новые территории больше не имеют к Олимпийскому комитету России никакого отношения.

Михаила Дегтярева исключили из санкционного списка EC

Значит, причин для его отстранения нет, уверен рулевой нашего спорта. Но надеяться на позитивный сценарий все равно не стоит, считает спортивный юрист Артем Пацев: «Иные мотивы и реальные причины лежат в основе поражения в правах ОКР. Можно, конечно, вступить в какую-то переписку с Международным олимпийским комитетом, указать на то, что сейчас формальные основания для поражения в правах ОКР отпали. Но, я думаю, это вряд ли очень сильно воодушевит чиновников МОК».

Артем Пацев остудил даже тех, кто надеется на взвешенные решения нового президента МОК Кирсти Ковентри: «Короля делает свита. Все те чиновники внутри МОК, все те подразделения МОК, которые возглавляются лицами, которые участвовали в принятии решений, в том числе и против Олимпийского комитета России, пока что остаются на своих местах, и каких-то планов по существенному освежению команды МОК новоизбранный президент пока не анонсировала».

Стоит сказать, что решение ОКР по исключению новых регионов из членов организации понравилось далеко не всем, но без компромиссов в переговорном процессе нельзя, уверен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев: «Возможно, это было поспешное решение объявить их равноправными членами Олимпийского комитета России. Я думаю, что сейчас мы просто ведем речь о том, что необходимо пойти на какой-то компромисс, чтобы наши спортсмены больше не страдали».

Новый президент МОК намерена обеспечить допуск на соревнования всем спортсменам

Оценят ли члены Международного олимпийского комитета ход российской стороны, не ясно. Но пока позитив, который постоянно исходит от нового министра спорта и главы Олимпийского комитета, разделить сложно. Слишком сейчас громко звучит лозунг «спорт — это политика», и можно сколько угодно разговаривать со спортивными чиновниками международных организаций на юридическом языке и даже блестяще выигрывать процессы, но пока политики не договорятся, верить в полноценное возвращение нашего спорта несколько наивно. И зачем чиновник, занимающий столь высокие посты, раньше времени будоражит и так разбитые сердца поклонников спорта, не ясно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов

Новости компаний Все