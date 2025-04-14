«Исключение новых регионов из членов ОКР понравилось далеко не всем»

Министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет страны будет полностью восстановлен во всех правах уже этим летом. По словам Дегтярева, это произойдет до июля. Чиновник уверяет, что с лета организация начнет подавать заявки на проведение соревнований. Откуда появился такой позитив, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Позитивные прогнозы от нового руководителя спорта страны мы последнее время слышим постоянно. Стоит признать, что определенные сдвиги есть, но глобально российский спорт по-прежнему заблокирован, и перспективы по его возвращению туманны. Хотя господин Дегтярев утверждает, что ведет переговоры не так, как это делали его предшественники: «Контактов много, мы встречаемся с европейскими коллегами в неформальном ключе, в основном в нейтральных странах. Мы стараемся перевести из политической в юридическую плоскость наши отношения».

На первый взгляд, юристы действительно могут помочь. Ведь Олимпийский комитет России МОК не признает по определенной причине. Поводом для того, чтобы оставить не у дел российскую организацию, послужили новые территории нашей страны — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Дегтярев подчеркнул, что с точки зрения Международного олимпийского комитета включение этих территорий в ОКР стало нарушением Олимпийской хартии. Поэтому руководство исключило из состава организации все региональные комитеты, зарегистрировало новый устав и отправило его в МОК. То есть теперь новые территории больше не имеют к Олимпийскому комитету России никакого отношения.

Значит, причин для его отстранения нет, уверен рулевой нашего спорта. Но надеяться на позитивный сценарий все равно не стоит, считает спортивный юрист Артем Пацев: «Иные мотивы и реальные причины лежат в основе поражения в правах ОКР. Можно, конечно, вступить в какую-то переписку с Международным олимпийским комитетом, указать на то, что сейчас формальные основания для поражения в правах ОКР отпали. Но, я думаю, это вряд ли очень сильно воодушевит чиновников МОК».

Артем Пацев остудил даже тех, кто надеется на взвешенные решения нового президента МОК Кирсти Ковентри: «Короля делает свита. Все те чиновники внутри МОК, все те подразделения МОК, которые возглавляются лицами, которые участвовали в принятии решений, в том числе и против Олимпийского комитета России, пока что остаются на своих местах, и каких-то планов по существенному освежению команды МОК новоизбранный президент пока не анонсировала».

Стоит сказать, что решение ОКР по исключению новых регионов из членов организации понравилось далеко не всем, но без компромиссов в переговорном процессе нельзя, уверен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев: «Возможно, это было поспешное решение объявить их равноправными членами Олимпийского комитета России. Я думаю, что сейчас мы просто ведем речь о том, что необходимо пойти на какой-то компромисс, чтобы наши спортсмены больше не страдали».

Оценят ли члены Международного олимпийского комитета ход российской стороны, не ясно. Но пока позитив, который постоянно исходит от нового министра спорта и главы Олимпийского комитета, разделить сложно. Слишком сейчас громко звучит лозунг «спорт — это политика», и можно сколько угодно разговаривать со спортивными чиновниками международных организаций на юридическом языке и даже блестяще выигрывать процессы, но пока политики не договорятся, верить в полноценное возвращение нашего спорта несколько наивно. И зачем чиновник, занимающий столь высокие посты, раньше времени будоражит и так разбитые сердца поклонников спорта, не ясно.

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Владимир Осипов