Кирсти Ковентри изучит вопрос возвращения России

Избранная в четверг президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сразу после своей победы довольно четко дала понять, что намерена рассматривать вопрос об оперативной — уже к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии — реинтеграции России в мировой спорт. Его будет решать специальная рабочая группа. Госпожа Ковентри создаст ее для выработки протокола действий при наличии «конфликтных» ситуаций. Она считает, что, несмотря на них, задача МОК заключается в «обеспечении представительства всех спортсменов» на крупнейших соревнованиях.

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Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Президент МОК Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Тема спортивных санкций в отношении стран, участвующих в международных конфликтах, стала одной из главных в интервью Кирсти Ковентри Sky Sports. Оно было опубликовано на следующий день после убедительной победы госпожи Ковентри на выборах нового президента Международного олимпийского комитета. Она вступит в должность в июне, заменив руководившего МОК с 2013 года Томаса Баха.

Содержание заявлений Кирсти Ковентри прозвучало удивительно оптимистично для страны, являющейся главной жертвой таких санкций. Это, естественно, Россия. После начала военной спецоперации на Украине прежде всего по инициативе именно МОК она фактически оказалась в международной спортивной изоляции. Впоследствии этот режим был лишь немного смягчен. Из-за санкций на прошлогодней летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступили всего 15 российских спортсменов.

Говоря о стратегии МОК в отношении «конфликтных ситуаций», Кирсти Ковентри сообщила, что планирует создать специальную рабочую группу для выработки связанных с ними решений.

Она подчеркнула, что от такого рода ситуаций, например, постоянно возникающих на ее родном африканском континенте (госпожа Ковентри представляет Зимбабве), «никуда не деться». При этом она сообщила, что, на ее взгляд, для олимпийского движения «лучше» «обеспечить всем атлетам» возможность выступления в крупнейших соревнованиях. А «ответственность» МОК заключается в том, чтобы гарантировать им «безопасность». На прямой вопрос относительно участия России в зимней Олимпиаде, которая состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года, Кирсти Ковентри ответила, что оно «будет обсуждаться» «в группе».

О необходимости реинтеграции отечественного спорта в мировой при соблюдении ряда условий рассуждал практически каждый из шести соперников госпожи Ковентри на выборах. Но никто из них не был настолько конкретен. В настоящий момент о допуске российских спортсменов на итальянскую Олимпиаду объявила лишь одна крупная федерация — Международный союз конькобежцев (ISU), контролирующий фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Правда, его критерии предполагают присутствие на ней крайне немногочисленной делегации из России.

Алексей Доспехов