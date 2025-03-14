Руководитель российского спорта реинтегрировался в мировой

Одним из россиян, исключенных из санкционного списка EC, оказался руководитель отечественной спортивной отрасли Михаил Дегтярев. Эксперты считают, что занимающему в ней обе ключевые должности — министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России — господину Дегтяреву после этого станет «технически проще» реализовывать свою стратегию по «реинтеграции» российского спорта в мировой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министра спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Министра спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В опубликованном в его Telegram-канале заявлении по поводу исключения из санкционного списка ЕС Михаил Дегтярев напомнил, что попал в него, еще будучи депутатом Госдумы РФ, в июле 2014 года «за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве». «Так что новость об их (санкций.— “Ъ”) снятии стала неожиданностью, тем более что моя политическая позиция за все это время не изменилась. Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина»,— сообщил он.

Однако с именем Михаила Дегтярева все-таки связано одно радикальное изменение позиции. Речь об отношении к своему месту в международном спортивном сообществе отечественного спортивного сообщества.

Господин Дегтярев, ранее работавший губернатором Хабаровского края, занял должность министра спорта РФ в мае прошлого года, а в декабре, избравшись президентом Олимпийского комитета России, возглавил и вторую ключевую структуру в отрасли, которая вошла в число наиболее сильно пострадавших из-за санкций, наложенных в связи со специальной военной операцией на Украине. Некоторое время она существовала в режиме практически полной изоляции, в какой-то момент лишь немного смягченном. При этом, несмотря на смягчение, в отечественных спортивных кругах доминировала идея о полном или почти полном отказе от взаимодействия с международными структурами, осуществляющими «дискриминационную» политику, и участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Суть этого подхода идеально проиллюстрировали состоявшиеся летом 2024 года в Париже Олимпийские игры. На них выступили всего 15 российских спортсменов. Часть федераций просто не были допущены к отбору на Олимпиаду, часть отказались выполнять связанные с предоставлением допуска требования.

При Михаиле Дегтяреве подход претерпел радикальную трансформацию.

Господин Дегтярев объявил новую стратегию, направленную на «полноценное участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях», запретив «агрессивную риторику» в адрес международных функционеров и призвав налаживать контакты с ними.

Признаки того, что она приносит результаты, уже есть. Это и повышение уровня «лояльности» к российским спортсменам со стороны ряда ранее придерживавшихся жесткой линии федераций — таких как Международная федерация водных видов спорта или Международный союз конькобежцев, и визит в Москву президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, и слова покидающего в нынешнем году пост президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха (подчеркнувшего, что «миссия олимпийского движения заключается в объединении»), похожие на рекомендацию федерациям по зимним видам снять, наконец, барьеры на пути россиян, и звучавшие в выступлениях почти каждого из семи претендентов на роль преемника господина Баха (выборы нового главы МОК состоятся 20 марта) рассуждения о необходимости изучения вопроса о «реинтеграции России».

Сам Михаил Дегтярев неоднократно говорил о том, что, невзирая на персональные санкции, постоянно контактирует с иностранными партнерами. А в марте в интервью ТАСС перечислил несколько стран, куда в последнее время ездил в командировки,— Бахрейн, Катар, ОАЭ, Казахстан. Спортивный менеджер Андрей Митьков, оговорившись, что, на его взгляд, «громадного значения для работы Михаила Дегтярева и будущего российского спорта новость о снятии с министра санкций, скорее всего, все же не имеет», предположил в разговоре с «Ъ», что «технически ему действительно будет теперь проще осуществлять свою деятельность»: «Скажем, он получил возможность ездить в Европу, в ту же Швейцарию, где расположены штаб-квартира МОК и штаб-квартиры большинства федераций». Михаил Дегтярев же в своем заявлении повторил тезис о «полноценном возвращении национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры», как главной цели своих ведомств, добавив, что «спорт, важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей».

Алексей Доспехов