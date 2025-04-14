Грузия не готова к полноценным отношениям

Грузинское руководство ответило однозначным «нет» на заявления о готовности Москвы к восстановлению дипломатических отношений. В правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) заверили, что для начала надо «снять барьер» в виде вопроса с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых РФ признала после пятидневной войны 2008 года. Такая позиция — это тот редчайший случай, когда грузинские власти и их непримиримые противники внутри страны мыслят одинаково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Четких сроков (по налаживанию отношений с Грузией.— “Ъ”) нет, но то, что Россия готова к шагам по нормализации отношений, это действительно так»,— заявил в понедельник, 14 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И добавил: «Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и этого хотят».

Ранее на эту тему высказался в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению»,— подчеркнул дипломат, после чего выразил сожаление в связи с тем, что грузинская сторона по-прежнему увязывает вопрос с «российской позицией по Абхазии и Южной Осетии».

«Решение о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит»,— резюмировал Михаил Галузин.

Он также напомнил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, при котором и были разорваны дипотношения, сегодня подвергается на родине «жесточайшей критике» за развязывание пятидневной войны 2008 года, а почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили выражал готовность извиниться перед осетинами и абхазами за те события. Такой подход заместитель министра назвал «здравым».

В Грузии первым на это отреагировал председатель парламента Шалва Папуашвили, заявивший: «Существует единственный барьер на пути к восстановлению российско-грузинских отношений — это оккупация Россией территорий Грузии». По его словам, Россия «может очень просто снять эту преграду», и как только «в Тбилиси увидят первые шаги Москвы в этом направлении», восстановление дипотношений станет возможным. «Все зависит от России»,— заключил господин Папуашвили.

В конце прошлой недели, в ходе международного форума в турецкой Анталье, на ту же тему высказался премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в стране. «У нас мирное видение отношений с Россией, оккупирующей 20% нашей территории»,— отметил премьер. И напомнил, что у его страны «нет дипломатических отношений с Россией», но есть отношения торговые. В Россию, отметил господин Кобахидзе, поставляется грузинская сельскохозяйственная продукция, вина и минеральные воды, а в республику идет поток российских туристов.

Грузинская оппозиция солидарна с ГМ в недопустимости восстановления дипотношений с Россией до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом оппозиционные лидеры подозревают ГМ в «тайном и подспудном желании восстановить отношения с Москвой».

«Партия российского олигарха Бидзины Иванишвили ("Грузинская мечта".— “Ъ”) проводит полностью "кремлевскую политику" как внутри страны, так и в отношениях с Западом. Остается лишь восстановление дипотношений (с Москвой.— “Ъ”), но они не смеют, опасаясь гнева грузинского народа»,— заявила “Ъ” одна из руководительниц партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

С аналогичными обвинениями выступили лидеры всех других оппозиционных сил, преодолевших пятипроцентный барьер по итогам парламентских выборов 2024 года. Но и вне парламента сегодня в Грузии нет политических сил, выступающих за восстановление дипотношений с РФ до отзыва ею признания независимости Абхазии и Южной Осетии. А такой сценарий, как не раз давали понять в Москве, абсолютно невозможен.

Георгий Двали, Тбилиси