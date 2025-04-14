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Коммерсантъ FM
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Грузия не готова к полноценным отношениям

Тбилиси не отказывается от требований к Москве насчет Абхазии и Южной Осетии

Грузинское руководство ответило однозначным «нет» на заявления о готовности Москвы к восстановлению дипломатических отношений. В правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) заверили, что для начала надо «снять барьер» в виде вопроса с Абхазией и Южной Осетией, независимость которых РФ признала после пятидневной войны 2008 года. Такая позиция — это тот редчайший случай, когда грузинские власти и их непримиримые противники внутри страны мыслят одинаково.

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре)

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Четких сроков (по налаживанию отношений с Грузией.— “Ъ”) нет, но то, что Россия готова к шагам по нормализации отношений, это действительно так»,— заявил в понедельник, 14 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И добавил: «Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и этого хотят».

Ранее на эту тему высказался в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению»,— подчеркнул дипломат, после чего выразил сожаление в связи с тем, что грузинская сторона по-прежнему увязывает вопрос с «российской позицией по Абхазии и Южной Осетии».

«Решение о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит»,— резюмировал Михаил Галузин.

Он также напомнил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, при котором и были разорваны дипотношения, сегодня подвергается на родине «жесточайшей критике» за развязывание пятидневной войны 2008 года, а почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили выражал готовность извиниться перед осетинами и абхазами за те события. Такой подход заместитель министра назвал «здравым».

В Грузии первым на это отреагировал председатель парламента Шалва Папуашвили, заявивший: «Существует единственный барьер на пути к восстановлению российско-грузинских отношений — это оккупация Россией территорий Грузии». По его словам, Россия «может очень просто снять эту преграду», и как только «в Тбилиси увидят первые шаги Москвы в этом направлении», восстановление дипотношений станет возможным. «Все зависит от России»,— заключил господин Папуашвили.

Иван Сухов об ошибках восприятия, сделанных в августе 2008 года, да так и не исправленных

В конце прошлой недели, в ходе международного форума в турецкой Анталье, на ту же тему высказался премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в стране. «У нас мирное видение отношений с Россией, оккупирующей 20% нашей территории»,— отметил премьер. И напомнил, что у его страны «нет дипломатических отношений с Россией», но есть отношения торговые. В Россию, отметил господин Кобахидзе, поставляется грузинская сельскохозяйственная продукция, вина и минеральные воды, а в республику идет поток российских туристов.

Грузинская оппозиция солидарна с ГМ в недопустимости восстановления дипотношений с Россией до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом оппозиционные лидеры подозревают ГМ в «тайном и подспудном желании восстановить отношения с Москвой».

«Партия российского олигарха Бидзины Иванишвили ("Грузинская мечта".— “Ъ”) проводит полностью "кремлевскую политику" как внутри страны, так и в отношениях с Западом. Остается лишь восстановление дипотношений (с Москвой.— “Ъ”), но они не смеют, опасаясь гнева грузинского народа»,— заявила “Ъ” одна из руководительниц партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

С аналогичными обвинениями выступили лидеры всех других оппозиционных сил, преодолевших пятипроцентный барьер по итогам парламентских выборов 2024 года. Но и вне парламента сегодня в Грузии нет политических сил, выступающих за восстановление дипотношений с РФ до отзыва ею признания независимости Абхазии и Южной Осетии. А такой сценарий, как не раз давали понять в Москве, абсолютно невозможен.

Георгий Двали, Тбилиси

Фотогалерея

Как развивался грузино-осетинский конфликт

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В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения&lt;br>На фото: солдаты Южной Осетии

В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа&lt;br>На фото: южноосетинские миротворцы

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Фото: Reuters

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы&lt;br>На фото: сотрудник осетинской милиции

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов&lt;br>На фото: жертва бомбардировки Гори

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту&lt;br>На фото: солдат российской армии

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

Фото: Reuters

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

Фото: Reuters

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии&lt;br>На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии&lt;br>На фото: российские военнослужащие

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Фото: Reuters

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

Фото: Reuters

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

Фото: Reuters

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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