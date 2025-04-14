Российско-грузинские отношения после «пятидневной войны»

26 августа 2008 года, после «пятидневной войны» с Грузией Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. 3 сентября прекратило работу российское посольство в Тбилиси. С марта 2009 года дипотношения между странами поддерживаются посредством секций интересов в швейцарских посольствах в Москве и Тбилиси.

В августе 2010 года Россия восстановила прямое сообщение с Грузией (для чартерных рейсов), прерванное еще в 2006 году в ответ на задержание грузинскими спецслужбами российских военных, обвиненных в шпионаже.

11 октября 2010 года Тбилиси в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан РФ, проживающих в регионах Северного Кавказа, что МИД РФ расценил как «провокацию». В феврале 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим на краткосрочные поездки (до 90 дней) для всех граждан РФ (он был введен по согласованному решению президентов Владимира Путина и Эдуарда Шеварднадзе в декабре 2000 года из-за проведения КТО в Чечне).

В октябре 2014 года возобновились прямые авиарейсы между Москвой и Тбилиси, в апреле 2015 года авиасообщение появилось еще в нескольких городах России и Грузии.

В июне 2019 года указом Владимира Путина российским авиакомпаниям было запрещено летать в Грузию. Решение принято на фоне антироссийских протестов, начавшихся после визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси.

В мае 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии на краткосрочные поездки до 90 дней, а также сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в страну. В июне 2024 года Россия разрешила безвизовые поездки длительностью до одного года.