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Пятнадцать лет назад, до войны

Иван Сухов об ошибках восприятия, сделанных в августе 2008 года, да так и не исправленных

Пятнадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, началась война в Южной Осетии, а следом за ней — российская операция по принуждению к миру. Фактически — первый, но, как оказалось, не последний открытый вооруженный конфликт между постсоветскими странами, в котором участвовала Россия.

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали, 2008 год

Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты южно-осетинской армии и разбитая грузинская военная техника

Солдаты южно-осетинской армии и разбитая грузинская военная техника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна миротворческих сил России в Цхинвале

Колонна миротворческих сил России в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревший танк в Цхинвале

Сгоревший танк в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев

Разрушенный после бомбардировки дом в Еврейском квартале

Разрушенный после бомбардировки дом в Еврейском квартале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники 58-й армии России

Колонна военной техники 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Обстановка на улице села Тамарашени

Обстановка на улице села Тамарашени

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России

Военная техника 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Танкист 58-й армии России

Танкист 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники 58-й армии России

Колонна военной техники 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Дети в подвале жилого дома

Дети в подвале жилого дома

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России

Военная техника 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из Цхинвала

Эвакуация мирных жителей из Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревшие здания после обстрела и санитарные автомобили

Сгоревшие здания после обстрела и санитарные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил РФ в окрестностях Цхинвала

Солдаты миротворческих сил РФ в окрестностях Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Танки 58-й армии России входят в Цхинвал

Танки 58-й армии России входят в Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты южно-осетинской армии и разбитая грузинская военная техника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна миротворческих сил России в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревший танк в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев

Разрушенный после бомбардировки дом в Еврейском квартале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Обстановка на улице села Тамарашени

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Танкист 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Дети в подвале жилого дома

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревшие здания после обстрела и санитарные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил РФ в окрестностях Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Танки 58-й армии России входят в Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Как тогда, так и сейчас, оптика, через которую конфликт наблюдали и в Москве, и на Западе, была, мягко говоря, небезупречна. Многие вещи и явления были не тем, чем казались. Возможно, в ряде случаев искажение было обусловлено желанием видеть мир лучше, чем он есть, но в итоге это скорее способствовало конфликту, чем его разрешению.

Прежде всего многим и в Москве, и на Западе казалось, что вступление России в войну немыслимо,— и когда оно произошло, это стало шоком. Автор этих строк провел немало времени в журналистских командировках в Южную Осетию, вечером 7 августа в течение нескольких часов следил из редакции за совещаниями смешанной контрольной комиссии (так назывался трехсторонний осетино-грузино-российский миротворческий инструмент), разбиравшей последние факты открытия огня обеими сторонами, и был уверен, что к утру результатом будет обязывающее решение об общем прекращении огня. А утро застало нас всех на войне: с полуночи по Цхинвалу начали бить грузинские РСЗО, но позвонившие мне одними из первых европейские коллеги считали, что с ума сошло российское руководство, двинувшее через Рокский перевал части 58-й армии. И даже когда первый шок прошел, «пятидневная война» августа 2008 года и последующее признание независимости Абхазии и Южной Осетии воспринимались на Западе (а отчасти и в Москве) как эксцесс российского руководства.

Хроника «пятидневной войны»

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Ошибки восприятия громоздились друг на друга, воспроизводили сами себя — тем более убедительно, что они подпитывались в том числе экспертными знаниями. Например, была (и остается) широко распространена на Западе точка зрения, будто Южная Осетия и Абхазия с самого начала — а вернее чуть ли не с конца 1980-х — были «криптоколониями» России, политической манипуляцией, направленной против грузинской независимости.

Сам факт принадлежности Москвы, Цхинвала, Сухума и Тбилиси до 1991 года к одному общему государству не казался помехой такой интерпретации, как сейчас он не мешает трактовкам конфликта Москвы и Киева.

Жители Южной Осетии и Абхазии как бы исключались из такого описания реальности как самостоятельный субъект — их нежелание жить в грузинском государстве было очень удобно считать «наведенным» извне и объяснять «злой волей» Москвы. Сейчас в такое же положение ставятся жители Крыма и Донбасса, отказывающиеся ассоциировать себя с Украиной: ни из Киева, ни с Запада они, судя по всему, в упор не видны.

В отношении Абхазии и Южной Осетии такая интерпретация отчасти опиралась на историю политического противостояния в позднем СССР, где Михаил Горбачев, пытаясь любыми способами ослабить набирающих политический вес глав союзных республик, фактически предложил входящим в их состав автономиям уравняться в статусе с республиками и вместе с ними двигаться навстречу подписанию нового союзного договора, который должен был спасти Союз путем его переучреждения. В этом смысле Москва действительно оказалась одним из соавторов, а скорее идеологическим спонсором отделения Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Но говоря об этом, легко забывают, что в тот момент в Москве быстро формировалось двоевластие: Москва была одновременно столицей СССР и столицей России. Абхазия и Южная Осетия, убедительно голосуя на референдуме в марте 1991 года за сохранение СССР, ориентировались на союзную власть, а Бориса Ельцина, приезжавшего в Казбеги встречаться со Звиадом Гамсахурдиа, считали предателем.

Фотогалерея

Пятидневная война: лучшие фотографии «Ъ»

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенные жилые дома в Гори

Разрушенные жилые дома в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника армии Южной Осетии

Военная техника армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники армии России

Колонна военной техники армии России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий на танке

Военнослужащий на танке

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдаты армии Южной Осетии

Солдаты армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Раненый солдат в полевом госпитале

Раненый солдат в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ополченцы Южной Осетии

Ополченцы Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский танк на улице города Цхинвал

Российский танк на улице города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Вывод военной техники российской армии

Вывод военной техники российской армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

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Колонна военной техники 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России в селе Джава Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Местные жители во дворе своих разрушенных домов в городе Гори на востоке Грузии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали при въезде в город Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Военная техника 58-й армии России на Транскавказской магистрали

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна автомашин с беженцами при выезде из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Житель Цхинвала у сгоревшего грузинского танка

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Эвакуация мирных жителей из города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Разрушенные жилые дома в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Тушение горящего дома после бомбардировки в городе Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Жители Гори покидают свои разрушенные дома

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Военная техника грузинской армии на улицах Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Грузии Михаил Саакашвили (в центре) во время воздушной тревоги в Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Молодая женщина с ребенком в автобусе покидают город

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Колонна военной техники армии России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий на танке

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдаты армии Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Солдат российских миротворческих сил в Южной Осетии у сгоревшей боевой машины пехоты

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Подразделения МЧС России в Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Раненый солдат в полевом госпитале

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Раненый солдат южно-осетинской армии в подвале городской больницы города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Сгоревшие после обстрелов здания и санитарные автомобили в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Ацамас Кокоев  /  купить фото

Жительницы города Цхинвал оплакивают погибшего родственника

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Солдаты миротворческих сил России в окрестностях города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Похороны мирных жителей, погибших в результате обстрела города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Патрулирование ополченцами Южной Осетии улиц города

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ополченцы Южной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский танк на улице города Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Горящая боевая машина пехоты на улице Гори

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Российский блокпост на въезде в Гори со стороны Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Пленные грузинские военнослужащие на базе российской армии под городом Цхинвал

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Грузино-осетинский конфликт. Виды Цхинвала

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Житель одного из разрушенных домов в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Похороны грузинских солдат, погибших под городом Цхинвал, в братской могиле на западе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

Плачущий ребенок у разрушенного дома в Цхинвале

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Вывод военной техники российской армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Салтыковский  /  купить фото

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Когда Советского Союза не стало, ни Южная Осетия, ни Абхазия отнюдь не захотели присоединиться к Грузии, как это, вероятно, было бы, если бы их стремление к независимости от Грузии было только результатом политической манипуляции Москвы. И в Южной Осетии, и в Абхазии грузинские власти попытались решить вопрос силой, в результате чего Россия была вынуждена ввести в зоны обоих конфликтов миротворческий контингент и долгие годы терпеливо быть генеральным спонсором поддержания мира, в то время как часть политиков в Грузии трактовали эти усилия как оккупацию.

Ошибочно было считать, что Россия не пойдет на признание Южной Осетии и Абхазии, руководствуясь чем-то вроде китайской логики: не поддерживать сепаратизм и ирреденту нигде за пределами своих границ, чтобы не создавать вдохновляющего примера для потенциальных сецессионистов внутри.

Точно так же ошибочно считать, будто признание Абхазии и Южной Осетии — это якобы ответ России на западное признание Косово. Ситуация на собственном Северном Кавказе у России была не самой благоприятной для каких бы то ни было демонстраций: 2008 год всего на три года отстоял от последней крупной операции боевиков (нападение на Нальчик, 2005 год) и на четыре — от года, который едва не стал для Северного Кавказа роковым: в 2004-м боевики напали на Ингушетию, едва не отбили у федеральной армии Грозный накануне президентских выборов в Чечне, избранный на них президент Ахмат-хаджи Кадыров погиб в результате теракта, а в сентябре произошла трагедия с заложниками в Беслане.

Тем не менее Россия пошла на признание Южной Осетии и Абхазии, оказавшись по итогу пятидневной войны единственным гарантом их военной безопасности. Несмотря на почти ежедневные обвинения в оккупации, до сегодняшнего дня Россия ни разу не проявляла намерений пересмотреть это решение в сторону более тесной интеграции республик, в том числе и после присоединения Крыма и новых территорий на Украине.

Идея референдума о присоединении Южной Осетии к России встретила сопротивление в Москве и Цхинвале

Разногласия по статусу Южной Осетии и Абхазии являются камнем преткновения российско-грузинских отношений: любые шаги стран навстречу друг другу заканчиваются там, где начинаются разговоры о статусе. И тем не менее это не значит, что шаги эти заканчиваются, не начавшись: между странами существует интенсивный товарообмен, есть общие бизнес-проекты, российские туристы едут в Грузию так же охотно, как осенью 2022 года делали это стремившиеся избежать частичной мобилизации. Сочинская Олимпиада 2014 года (через шесть лет после войны) не могла не потребовать оперативного взаимодействия российских и грузинских силовиков, и ему не помешали попытки части грузинского политикума активизировать к Играм вопрос о геноциде черкесов в Российской империи.

В нынешней ситуации грузинский истеблишмент расколот по критерию отношения к России и ее действиям на Украине, и тем не менее в стране пока хватает политических сил, стремящихся избегнуть заморозки отношений.

Точно так же и Россия сохраняет интерес к поддержанию сложившегося положения вещей, не поддаваясь на периодически звучащие со стороны Южной Осетии призывы уравнять ее в статусе с Крымом.

Наконец, ошибочно было видеть эксцесс в российских решениях августа 2008 года. Теперь после присоединения Крыма и на фоне спецоперации на Донбассе только слепой может не увидеть последовательности. Искать ее начальную точку можно в Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, вызванной в том числе воодушевленным обсуждением на Западе ближайших натовских перспектив для Грузии и Украины. Собственно, с учетом этих деклараций о намерениях еще в 2008 году удивление западных наблюдателей, высказанное поутру 8 августа и далее, означало либо лицемерие, либо неспособность воспринимать любую точку зрения кроме собственной.

Выступление Владимира Путина на на Мюнхенской конференции по безопасности, 10 февраля 2007 года

Выступление Владимира Путина на на Мюнхенской конференции по безопасности, 10 февраля 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выступление Владимира Путина на на Мюнхенской конференции по безопасности, 10 февраля 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Политическая история, в которую, вообще говоря, вредно углубляться в процессе урегулирования конфликтов, потому что все конфликты разные, а каждый шаг каждой из сторон чаще всего обусловлен предыдущим шагом оппонента, дает нам возможность заглянуть и дальше, в богатый на события 1991 год. Соглашаясь с демонтажем Союза и будучи одним из его участников, Россия тем не менее не собиралась признавать себя безмолвным и безучастным наблюдателем перехода ее ближайших соседей в состав объединений и союзов, участником которых она сама не является. 24 августа 1991 года, через три дня после провала попытки переворота ГКЧП, Верховный совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости. В России были слишком заняты своими собственными делами, связанными с почти обвальным разрушением союзных структур управления.

Как в Грузии вспоминали пятидневную войну спустя 10 лет

Тем не менее 27 августа в «Российской газете» вышел короткий комментарий президентского пресс-секретаря Павла Вощанова: «Российская Федерация не ставит под сомнение конституционное право каждого государства и народа на самоопределение. Однако существует проблема границ, неурегулированность которой возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений. В случае их прекращения РСФСР оставляет за собой право поставить вопрос о пересмотре границ. Сказанное относится ко всем сопредельным республикам, за исключением трех прибалтийских, государственная независимость которых уже признана Россией, чем подтверждена решенность территориальной проблемы в двусторонних отношениях».

Разумеется, это как раз случай, когда цитата «выдернута из контекста» ряда дальнейших решений. Было бы, пожалуй, натяжкой и излишним обобщением рассматривать как части целого конфликты в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе. С окраин Цхинвала в 2008 году российское командование совершенно точно не различало скайлайн «Азовстали». Даже географически близкие и почти синхронные южноосетинская и абхазская ситуация в деталях отличаются друг от друга до степени, делающей обобщения сомнительными.

Но без 2008 года, вероятно, не было бы ни 2014-го, ни 2022-го. И раз так, то к деталям тем более как раз и стоило бы присмотреться, а ошибки — учесть.

Особенно если хочешь действительно понять конфликт и добиться его разрешения, а не сводить все к проблеме этического выбора стороны в вымышленном мире, где абсолютное добро противостоит абсолютному злу, где распад СССР якобы раз и навсегда мирно завершился вывозом советского ядерного оружия из бывших союзных республик в Россию, а любая российская попытка пересмотреть условия и рамки, складывающиеся после этого распада,— это эксцесс, неприемлемый ревизионизм и в целом недопустимое поведение. Мир не обязан быть тем, чем он вам кажется, даже если вы достигли в нем больших успехов. Только детям достаточно закрыть глаза, чтобы не видеть того, что для них опасно, неприятно или просто не нравится.

Фотогалерея

Война 08.08.08

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В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения&lt;br>На фото: солдаты Южной Осетии

В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа&lt;br>На фото: южноосетинские миротворцы

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Фото: Reuters

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы&lt;br>На фото: сотрудник осетинской милиции

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов&lt;br>На фото: жертва бомбардировки Гори

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту&lt;br>На фото: солдат российской армии

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

Фото: Reuters

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

Фото: Reuters

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии&lt;br>На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии&lt;br>На фото: российские военнослужащие

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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В первые три дня августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться: в результате перестрелок с использованием минометов в Цхинвале и его окрестностях погибли шесть человек и более десяти получили ранения
На фото: солдаты Южной Осетии

Фото: Reuters

Из-за эскалации конфликта власти Южной Осетии в лице президента Эдуарда Кокойты (на фото) объявили о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

6 августа после недолгого затишья перестрелки между силовыми структурами Южной Осетии и грузинскими военными возобновились и длились весь день 7 августа
На фото: южноосетинские миротворцы

Фото: Reuters

Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили (на фото) объявил об одностороннем прекращении огня

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако уже через несколько часов после заявления Михаила Саакашвили грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу

Фото: Reuters

Бомбежка города Цхинвал продолжалась несколько дней

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

7 августа командующий смешанными силами по поддержанию мира в зоне конфликта Марат Кулахметов (на фото) заявил о начале войны

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Утром 8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону

Фото: Reuters

В тот же день началось наступление грузинской пехоты. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа Россия официально присоединилась к конфликту на стороне Южной Осетии в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру

Фото: Reuters

Владимир Путин, занимавший в 2008 году пост премьер-министра РФ, прервал визит в Пекин, где возглавлял официальную олимпийскую делегацию, и вылетел в зону военной операции. «Очень жаль, что это произошло во время открытия Олимпиады и не получится, чтобы на Играх замолчало оружие», — заявил Владимир Путин за несколько часов до начала XXIX летних Олимпийских игр. Кроме того, глава правительства заявил, что поведение Грузии вызовет ответные действия со стороны России

Фото: Reuters

Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвала. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы
На фото: сотрудник осетинской милиции

Фото: Reuters

К полудню 8 августа через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три российские батальонные тактические группы

Фото: Reuters

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии

Фото: Reuters

В Цхинвале шли уличные бои, в ходе которых погибли двое журналистов, восемь были ранены

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибли около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов
На фото: жертва бомбардировки Гори

Фото: Reuters

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту
На фото: солдат российской армии

Фото: Reuters

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность военных была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города

Фото: Reuters

На следующий день Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении

Фото: Reuters

В 12:46 Дмитрий Медведев, занимающий в 2008 году пост президента, сообщил, что принял решение о завершении операции по принуждению к миру. Вскоре началась его встреча с Николя Саркози (на фото слева), по итогам которой было объявлено о достижении договоренности по урегулированию конфликта. В тот же день грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. В России эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии
На фото: российский крейсер-вертолетоносец в Черном море

Фото: Reuters

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Президенты непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек

Фото: Reuters

К 8 октября завершился вывод российского миротворческого контингента из наиболее проблемной зоны безопасности — граничащих с Южной Осетией районов Грузии
На фото: российские военнослужащие

Фото: Reuters

Потери вооруженных сил Грузии, по официальным данным, составили 170 человек убитыми и пропавшими без вести, 1964 — ранеными. Для международной комиссии Тальявини, подготовившей отчет о конфликте, Цхинвал предоставил список из 365 погибших без разделения на гражданских лиц и военных. Официальные потери российской армии — 64 погибших, 283 раненых, трое пропавших без вести

Фото: Reuters

В июне 2014 года на парламентских выборах в Южной Осетии победила партия «Единая Осетия», выступавшая за вхождение республики в состав РФ

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

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