Пятнадцать лет назад, до войны

Пятнадцать лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, началась война в Южной Осетии, а следом за ней — российская операция по принуждению к миру. Фактически — первый, но, как оказалось, не последний открытый вооруженный конфликт между постсоветскими странами, в котором участвовала Россия.

Как тогда, так и сейчас, оптика, через которую конфликт наблюдали и в Москве, и на Западе, была, мягко говоря, небезупречна. Многие вещи и явления были не тем, чем казались. Возможно, в ряде случаев искажение было обусловлено желанием видеть мир лучше, чем он есть, но в итоге это скорее способствовало конфликту, чем его разрешению.

Прежде всего многим и в Москве, и на Западе казалось, что вступление России в войну немыслимо,— и когда оно произошло, это стало шоком. Автор этих строк провел немало времени в журналистских командировках в Южную Осетию, вечером 7 августа в течение нескольких часов следил из редакции за совещаниями смешанной контрольной комиссии (так назывался трехсторонний осетино-грузино-российский миротворческий инструмент), разбиравшей последние факты открытия огня обеими сторонами, и был уверен, что к утру результатом будет обязывающее решение об общем прекращении огня. А утро застало нас всех на войне: с полуночи по Цхинвалу начали бить грузинские РСЗО, но позвонившие мне одними из первых европейские коллеги считали, что с ума сошло российское руководство, двинувшее через Рокский перевал части 58-й армии. И даже когда первый шок прошел, «пятидневная война» августа 2008 года и последующее признание независимости Абхазии и Южной Осетии воспринимались на Западе (а отчасти и в Москве) как эксцесс российского руководства.

Ошибки восприятия громоздились друг на друга, воспроизводили сами себя — тем более убедительно, что они подпитывались в том числе экспертными знаниями. Например, была (и остается) широко распространена на Западе точка зрения, будто Южная Осетия и Абхазия с самого начала — а вернее чуть ли не с конца 1980-х — были «криптоколониями» России, политической манипуляцией, направленной против грузинской независимости.

Сам факт принадлежности Москвы, Цхинвала, Сухума и Тбилиси до 1991 года к одному общему государству не казался помехой такой интерпретации, как сейчас он не мешает трактовкам конфликта Москвы и Киева.

Жители Южной Осетии и Абхазии как бы исключались из такого описания реальности как самостоятельный субъект — их нежелание жить в грузинском государстве было очень удобно считать «наведенным» извне и объяснять «злой волей» Москвы. Сейчас в такое же положение ставятся жители Крыма и Донбасса, отказывающиеся ассоциировать себя с Украиной: ни из Киева, ни с Запада они, судя по всему, в упор не видны.

В отношении Абхазии и Южной Осетии такая интерпретация отчасти опиралась на историю политического противостояния в позднем СССР, где Михаил Горбачев, пытаясь любыми способами ослабить набирающих политический вес глав союзных республик, фактически предложил входящим в их состав автономиям уравняться в статусе с республиками и вместе с ними двигаться навстречу подписанию нового союзного договора, который должен был спасти Союз путем его переучреждения. В этом смысле Москва действительно оказалась одним из соавторов, а скорее идеологическим спонсором отделения Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Но говоря об этом, легко забывают, что в тот момент в Москве быстро формировалось двоевластие: Москва была одновременно столицей СССР и столицей России. Абхазия и Южная Осетия, убедительно голосуя на референдуме в марте 1991 года за сохранение СССР, ориентировались на союзную власть, а Бориса Ельцина, приезжавшего в Казбеги встречаться со Звиадом Гамсахурдиа, считали предателем.

Когда Советского Союза не стало, ни Южная Осетия, ни Абхазия отнюдь не захотели присоединиться к Грузии, как это, вероятно, было бы, если бы их стремление к независимости от Грузии было только результатом политической манипуляции Москвы. И в Южной Осетии, и в Абхазии грузинские власти попытались решить вопрос силой, в результате чего Россия была вынуждена ввести в зоны обоих конфликтов миротворческий контингент и долгие годы терпеливо быть генеральным спонсором поддержания мира, в то время как часть политиков в Грузии трактовали эти усилия как оккупацию.

Ошибочно было считать, что Россия не пойдет на признание Южной Осетии и Абхазии, руководствуясь чем-то вроде китайской логики: не поддерживать сепаратизм и ирреденту нигде за пределами своих границ, чтобы не создавать вдохновляющего примера для потенциальных сецессионистов внутри.

Точно так же ошибочно считать, будто признание Абхазии и Южной Осетии — это якобы ответ России на западное признание Косово. Ситуация на собственном Северном Кавказе у России была не самой благоприятной для каких бы то ни было демонстраций: 2008 год всего на три года отстоял от последней крупной операции боевиков (нападение на Нальчик, 2005 год) и на четыре — от года, который едва не стал для Северного Кавказа роковым: в 2004-м боевики напали на Ингушетию, едва не отбили у федеральной армии Грозный накануне президентских выборов в Чечне, избранный на них президент Ахмат-хаджи Кадыров погиб в результате теракта, а в сентябре произошла трагедия с заложниками в Беслане.

Тем не менее Россия пошла на признание Южной Осетии и Абхазии, оказавшись по итогу пятидневной войны единственным гарантом их военной безопасности. Несмотря на почти ежедневные обвинения в оккупации, до сегодняшнего дня Россия ни разу не проявляла намерений пересмотреть это решение в сторону более тесной интеграции республик, в том числе и после присоединения Крыма и новых территорий на Украине.

Разногласия по статусу Южной Осетии и Абхазии являются камнем преткновения российско-грузинских отношений: любые шаги стран навстречу друг другу заканчиваются там, где начинаются разговоры о статусе. И тем не менее это не значит, что шаги эти заканчиваются, не начавшись: между странами существует интенсивный товарообмен, есть общие бизнес-проекты, российские туристы едут в Грузию так же охотно, как осенью 2022 года делали это стремившиеся избежать частичной мобилизации. Сочинская Олимпиада 2014 года (через шесть лет после войны) не могла не потребовать оперативного взаимодействия российских и грузинских силовиков, и ему не помешали попытки части грузинского политикума активизировать к Играм вопрос о геноциде черкесов в Российской империи.

В нынешней ситуации грузинский истеблишмент расколот по критерию отношения к России и ее действиям на Украине, и тем не менее в стране пока хватает политических сил, стремящихся избегнуть заморозки отношений.

Точно так же и Россия сохраняет интерес к поддержанию сложившегося положения вещей, не поддаваясь на периодически звучащие со стороны Южной Осетии призывы уравнять ее в статусе с Крымом.

Наконец, ошибочно было видеть эксцесс в российских решениях августа 2008 года. Теперь после присоединения Крыма и на фоне спецоперации на Донбассе только слепой может не увидеть последовательности. Искать ее начальную точку можно в Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, вызванной в том числе воодушевленным обсуждением на Западе ближайших натовских перспектив для Грузии и Украины. Собственно, с учетом этих деклараций о намерениях еще в 2008 году удивление западных наблюдателей, высказанное поутру 8 августа и далее, означало либо лицемерие, либо неспособность воспринимать любую точку зрения кроме собственной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Владимира Путина на на Мюнхенской конференции по безопасности, 10 февраля 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Выступление Владимира Путина на на Мюнхенской конференции по безопасности, 10 февраля 2007 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Политическая история, в которую, вообще говоря, вредно углубляться в процессе урегулирования конфликтов, потому что все конфликты разные, а каждый шаг каждой из сторон чаще всего обусловлен предыдущим шагом оппонента, дает нам возможность заглянуть и дальше, в богатый на события 1991 год. Соглашаясь с демонтажем Союза и будучи одним из его участников, Россия тем не менее не собиралась признавать себя безмолвным и безучастным наблюдателем перехода ее ближайших соседей в состав объединений и союзов, участником которых она сама не является. 24 августа 1991 года, через три дня после провала попытки переворота ГКЧП, Верховный совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости. В России были слишком заняты своими собственными делами, связанными с почти обвальным разрушением союзных структур управления.

Тем не менее 27 августа в «Российской газете» вышел короткий комментарий президентского пресс-секретаря Павла Вощанова: «Российская Федерация не ставит под сомнение конституционное право каждого государства и народа на самоопределение. Однако существует проблема границ, неурегулированность которой возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений. В случае их прекращения РСФСР оставляет за собой право поставить вопрос о пересмотре границ. Сказанное относится ко всем сопредельным республикам, за исключением трех прибалтийских, государственная независимость которых уже признана Россией, чем подтверждена решенность территориальной проблемы в двусторонних отношениях».

Разумеется, это как раз случай, когда цитата «выдернута из контекста» ряда дальнейших решений. Было бы, пожалуй, натяжкой и излишним обобщением рассматривать как части целого конфликты в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе. С окраин Цхинвала в 2008 году российское командование совершенно точно не различало скайлайн «Азовстали». Даже географически близкие и почти синхронные южноосетинская и абхазская ситуация в деталях отличаются друг от друга до степени, делающей обобщения сомнительными.

Но без 2008 года, вероятно, не было бы ни 2014-го, ни 2022-го. И раз так, то к деталям тем более как раз и стоило бы присмотреться, а ошибки — учесть.

Особенно если хочешь действительно понять конфликт и добиться его разрешения, а не сводить все к проблеме этического выбора стороны в вымышленном мире, где абсолютное добро противостоит абсолютному злу, где распад СССР якобы раз и навсегда мирно завершился вывозом советского ядерного оружия из бывших союзных республик в Россию, а любая российская попытка пересмотреть условия и рамки, складывающиеся после этого распада,— это эксцесс, неприемлемый ревизионизм и в целом недопустимое поведение. Мир не обязан быть тем, чем он вам кажется, даже если вы достигли в нем больших успехов. Только детям достаточно закрыть глаза, чтобы не видеть того, что для них опасно, неприятно или просто не нравится.