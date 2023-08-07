Война 08.08.08

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в южно-осетинский город Цхинвал. Началась пятидневная война, унесшая жизни более 650 человек. Хроника грузино-осетинского конфликта — в фотогалерее «Ъ».

Конфликт, начавшийся с обстрела города Цхинвал и его окрестностей, вынудил власти Южной Осетии объявить о частичной эвакуации и готовности принять добровольцев для защиты от грузинского нападения. Вечером 7 августа президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об одностороннем прекращении огня, однако в эту же ночь грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвалу. Командующий Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне конфликта Марат Кулахметов заявил о начале войны.

8 августа по Цхинвалу нанесла удар грузинская авиация и началось наступление пехоты. Одновременно были атакованы осетинские села по всему региону. В четыре часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. 8 августа 2008 года к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру.

Вскоре появились сообщения, что российские самолеты атакуют цели в Грузии. Телекомпания «Рустави-2» сообщила о том, что грузинские ПВО сбили один российский самолет. МИД РФ назвал эту информацию «бредом». К полудню через Рокский тоннель в Южную Осетию вошли три батальонные тактические группы из состава 429-го и 503-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии и 135-го отдельного мотострелкового полка 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, которые развернулись в боевые порядки в районах Джава и Гуфта. В России сотни граждан объявили о своем желании отправиться добровольцами в Южную Осетию.

9 августа грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. В Цхинвале шли уличные бои. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии. При авиаударе ВВС РФ по Гори в жилых кварталах погибло около 20 человек. Минобороны РФ признало потерю двух самолетов.

10 августа Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп (135-го, 429-го и 503-го мотострелковых полков и полка 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии) и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность войск была доведена примерно до 10 тыс. человек. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвала и пытались закрепиться на южных окраинах города.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что число погибших российских военных возросло до 18 человек, раненых — до 52 человек. Президент Михаил Саакашвили в присутствии глав МИДов Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня. Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии. Они без боя вошли в Зугдиди, затем в Сенаки и Поти «с целью недопущения перегруппировки грузинских сил и концентрации дополнительных вооруженных формирований».

12 августа утром в Кодорском ущелье Абхазии после артиллерийской подготовки высажен абхазский десант. Вскоре все грузинские села в ущелье перешли под контроль абхазских формирований. В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении. В 12:46 президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о завершении операции по понуждению к миру. В то же время грузинский президент Михаил Саакашвили объявил о победе Грузии над Россией.

13 августа Михаил Саакашвили заявил, что Россия нарушила договоренности о прекращении огня, российские танки прошли Гори и движутся на столицу. Российская сторона эту информацию опровергали. Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии. Никакого сопротивления им оказано не было.

14 августа парламент Грузии отменил все документы о вхождении Грузии в СНГ. Грузинские официальные лица продолжали выступать с заявлениями о продвигающихся вглубь страны российских танках. Российские военные объявили о передаче Гори под контроль грузинской полиции. Президенты непризнанных республик Северной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в присутствии Дмитрия Медведева в Москве подписали план урегулирования конфликта. К этому моменту в России официально было зарегистрировано более 17 тыс. беженцев из Южной Осетии. К концу августа их число увеличилось до 37 тыс. человек.

Информационный центр «Ъ»