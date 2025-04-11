Очередной виток тарифного противостояния США и Китая остается главной новостью для мировых массмедиа. И очень многие из них отмечают очевидную готовность Китая идти в этом противостоянии до конца. Куда больше сомнений в том, что США сумеют в конце концов одержать верх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Торговой эскалации между США и Китаем конца не видно

То, что должно было стать исторической и определяющей эпоху торговой войной, начатой президентом Дональдом Трампом против множества стран, теперь сузилось до одной-единственной цели: Китай… Китайский лидер Си Цзиньпин, самый могущественный лидер Китая за десятилетия, не рассматривает для своей страны вариант просто капитулировать перед тем, что он называет односторонним запугиванием со стороны Америки… Пекин считает, что он может пережить и эту бурю.

Китай готов к торговой войне с США — и неясно, понимает ли Трамп, на что он идет

В конечном итоге речь идет о том, кто будет управлять миром. Плохая новость для Америки и остального Запада состоит в том, что Китай на этот раз, кажется, намного лучше готов к борьбе. С одной стороны — хаотичная американская администрация, резко меняющая направление от одной политики к другой. С другой — авторитарное правительство, твердо стоящее на своем… Китай представляет себя как стабильную и предсказуемую альтернативную мировую державу по сравнению с Америкой. Первые три месяца второго президентства Дональда Трампа только помогли в этом… В случае затяжной торговой войны Дональд Трамп сталкивается с противником, который подготовлен и решительно настроен.

Станет ли тарифный хаос Трампа преимуществом для Китая в мировых торговых войнах?

Сначала для Китая было заманчивым вариантом просто сидеть и смотреть, как бывшие союзники США отшатываются от разрушительной войны Трампа против глобализации, и дать им понять, что в сравнении с этим Китай представляет собой оазис стабильности, современности и предсказуемости. Но Китай решил не сидеть без дела. Он предвидел эту торговую войну и подготовился к ней… К вечеру среды в войну были вовлечены обе стороны с разным оружием в этой безумной и самоубийственной битве предложений… Китай, настаивающий, что готов сражаться до конца, теперь должен решить, хватит ли у него огневой мощи, чтобы выдержать торговую войну, или же найти способ начать переговоры.

«Давление, угрозы и принуждение — неверный способ взаимодействия с Китаем»: Китай занимает твердую позицию в отношении американских тарифных угроз

В четверг Китай подтвердил свою твердую позицию в отношении тарифных угроз США… Пресс-секретарь (МИД Китая.— “Ъ”) сказал, что США продолжают злоупотреблять пошлинами против Китая, и подчеркнул, что Китай решительно отвергает и никогда не примет такие гегемонистские и агрессивные действия… Снова повысив пошлины конкретно в отношении Китая, США просчитались с подходом к Китаю, считая, что принуждение и давление сработают, говорят некоторые аналитики… Позиция Китая и ответные меры в отношении американских пошлин получили поддержку пользователей интернета из разных стран — яркое свидетельство того, насколько непопулярным во всем мире стало американское одностороннее злоупотребление пошлинами.

Действующие пошлины в отношении Китая — 145%; США с ЕС взяли 90-дневную паузу

Китай отказался отступить перед американской агрессией… Китай пообещал противостоять тому, что он назвал тактикой принуждения… Надвигающийся поединок двух крупнейших экономик мира бросает тень на всю мировую торговлю, а аналитики вспоминают призрак американской рецессии.

Подготовила Яна Рождественская