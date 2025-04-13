Электромотоцикл Verge TS Pro установил мировой рекорд пробега на одной зарядке

Британская компания Verge Motorcycles попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как выпущенный ею электромотоцикл Verge TS Pro установил новый мировой рекорд пробега на одной зарядке. Verge TS Pro проехал 311 км по Лондону и его окрестностям, сохранив при этом 7% заряда батареи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Verge Motorcycles Фото: Verge Motorcycles

Испытания проходили в условиях реальной городской езды, включая светофоры, пешеходные переходы и пробки. Благодаря системе рекуперации энергии торможение подзаряжало аккумуляторы, увеличив дальность хода более чем на 30%. Пробег длился 16 часов.

Verge TS Pro оснащен электродвигателем мощностью 102 кВт с крутящим моментом 1000 Н•м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Зарядка аккумулятора до 80% занимает 35 минут. Цены на Verge TS Pro начинаются от $29,9 тыс., а поставки в США ожидаются в третьем квартале 2025 года.

Ранее Kawasaki представила концепт мотоцикла, напоминающего железного коня с четырьмя ногами на гибких подвесках вместо традиционных колес, а Ampler показала первые электровелосипеды с зарядкой через USB-C.

Евгений Федуненко