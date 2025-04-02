Ampler представила первые в мире электровелосипеды с зарядкой через USB-C

Эстонская компания Ampler выпустила электровелосипеды Nova и Nova Pro, главной особенностью которых является возможность зарядки через порт USB-C, интегрированный в раму. Стоимость Nova составляет €2990, а Nova Pro — €3490, поставки обещают начать в июне в ЕС.

Электровелосипеды оснащены встроенными аккумуляторами емкостью 336 Вт•ч, которые полностью заряжаются за три часа с помощью зарядного устройства USB-C PD 3.1 мощностью до 140 Вт. Порт USB-C также позволяет подзаряжать другие гаджеты с мощностью до 15 Вт. Nova и Nova Pro оснащены двигателями мощностью 250 Вт, позволяющими развивать скорость до 25 км/ч.

В 2020 году электровелосипеды представил американский производитель мотоциклов Harley-Davidson — они оснащены среднеприводными моторами мощностью 250 Вт и в зависимости от модели могут развивать скорость от 32 км/ч до 45 км/ч.

Евгений Федуненко