Kawasaki представила концепт мотоцикла с ногами вместо колес
Японская компания Kawasaki анонсировала концепт персонального транспорта CORLEO, напоминающего железного коня с четырьмя ногами на гибких подвесках вместо традиционных колес. Управление осуществляется с помощью руля, стремян и изменения положения тела в седле, что позволяет всаднику буквально сливаться с машиной при движении.
Фото: Kawasaki
CORLEO оснащен электрическими приводами, питаемыми от водородного двигателя объемом 150 куб. см. Система искусственного интеллекта поддерживает баланс и стабильность во время движения, а специальные покрытия на «копытах» улучшают сцепление с различными поверхностями.
Ожидается, что концепт будет полноценно представлен на выставке Expo 2025 в Осаке. Ранее Ampler представила первые в мире электровелосипеды с зарядкой через USB-C.