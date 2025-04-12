ЦАХАЛ сообщил о перехвате выпущенной из Газы ракеты

Армия обороны Израиля перехватила снаряд, выпущенный с территории сектора Газа. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа.

«После сирен, прозвучавших некоторое время назад на открытой местности вблизи сектора Газа, один снаряд, который идентифицировали как пересекающий израильскую территорию из Газы, был перехвачен ВВС Израиля»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Прошедшей ночью сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили по двум израильским военным объектам в Тель-Авиве. В субботу, 12 апреля, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах расширения боевых действий на территории Газы. Он призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих военных операций.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».