Хуситы заявили об ударе по двум военным объектам в Тель-Авиве

Йеменские хуситы с помощью двух беспилотников ударили по двум израильским военным объектам в Тель-Авиве, заявили в движении «Ансар Аллах». Для операции они использовали два беспилотника типа «Яффа».

В движении назвали операцию качественной. Информацию об этом передает телеканал йеменский телеканал Эль-Масира. ЦАХАЛ заявил, что хуситские БПЛА не достигли цели, сообщает The Times of Israel. Один беспилотник был перехвачен израильскими ВВС, а второй не достиг территории страны, утверждают в израильской армии.

Накануне, 11 апреля, представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Хуситы атаковали авианосец с помощью нескольких крылатых ракет и беспилотников. Вашингтон и его ближневосточные союзники готовятся к сухопутной операции против движения «Ансар Аллах».

Подробнее — в материале «Ъ» «Йемен готовят к “освободительной битве”».

Александр Рыльский