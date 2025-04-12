Генералы России и Азербайджана обсудили перспективы военного сотрудничества

Делегация России во главе с начальником Военной академии Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-полковником Владимиром Зарудницким посетила Национальный университет обороны Азербайджана. Господин Зарудницкий встретился с ректором университета генерал-майором Гюндузом Абдуловым. Они обсудили военное сотрудничество.

«Были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования. Российской делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также о целях и задачах, стоящих перед ним»,— рассказали «РИА Новости» в азербайджанском ведомстве.

В марте президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию российского Совета федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко. В Совфеде сообщали, что на встрече в Баку обсуждалось расширение торгово-экономического и культурного взаимодействия между двумя странами.

Подробности — в материале «Ъ» «Весна на бакинской улице».