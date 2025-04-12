Axios: Трамп допускает компромисс в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки для заключения сделки с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Трамп открыт для компромисса»,— заявил собеседник издания. В случае прогресса стороны могут перейти к прямым консультациям уже в ближайшие дни.

В Маскате сегодня, 12 апреля, начались непрямые переговоры между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Перед встречей американский президент Дональд Трамп объявил, что между Тегераном и Вашингтоном ведутся прямые переговоры. Представитель МИД Исламской Республики заявлял, что цель Ирана на переговорах — оценить намерения Соединенных Штатов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».