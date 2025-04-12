Делегация Ирана прибыла в Оман для переговоров с представителями США

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в оманскую столицу для переговоров касательно иранской ядерной программы. Как сообщает SNN, в составе делегации Исламской Республики также находится представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи и заместители главы ведомства Маджид Тахт-Раванчи.

Сегодня в Султанат Оман прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Его самолет вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и приземлился в Маскате в 05:42.

О встрече представителей Ирана и США стало известно 7 апреля. Тогда американский президент Дональд Трамп объявил, что между Тегераном и Вашингтоном ведутся прямые переговоры. В сегодняшнем сообщении пресс-службы Иранского МИДа указывается, что переговоры являются непрямыми. Вчера представитель МИДа Исламской Республики заявлял, что цель Ирана на сегодняшних переговорах — оценить намерения Соединенных Штатов.

Стив Уиткофф говорил, что США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы. По его совам, Вашингтон готов идти на компромиссы с Тегераном.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».