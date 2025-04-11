Иран хочет выяснить намерения США на переговорах в Омане

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика воспринимает переговоры в эту субботу с представителями США как возможность «оценить намерения» Соединенных Штатов. По его словам, Тегеран хочет предоставить Вашингтону шанс урегулировать конфликт при помощи дипломатии.

«Мы планируем оценить намерения и серьезность другой стороны в субботу и соответствующим образом скорректировать наши дальнейшие действия»,— написал господин Багаи в социальных сетях (цитата по пресс-службе иранского МИДа).

7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном ведутся прямые переговоры. Первая встреча представителей стран должна состояться 12 апреля. Стороны обсудят иранскую ядерную программу.

Глава Белого дома предупредил, что в случае провала переговоров Иран ожидает «очень плохой день». До этого американская администрация и сам президент США неоднократно угрожали Исламской Республике военной силой. На это Тегеран предупредил, что, если такая риторика продолжится, Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.

Подробнее о предстоящих переговорах читайте в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы "все включено"».