Игра на повышение

Китай ответил на беспрецедентные пошлины США. Пекин предложил ЕС объединиться против торгового давления Дональда Трампа и повысил тарифы на американские товары до 125%. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил Европе сближение на встрече с премьером Испании Педро Санчесом, тот идею поддержал. В китайском Минфине отметили, что станут игнорировать дальнейшие ответные повышения со стороны Вашингтона. В США уточнили, что пошлины на продукцию из КНР составляют 145%. Пекин тем временем готовит визиты Си Цзиньпина в Малайзию, Вьетнам и Камбоджу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

Впрочем, пока сложно представить, что другие страны помогут Пекину обойти торговые ограничения, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Луконин: «Не имеет смысла рассуждать о том, будут ли дальше повышаться эти пошлины. Они в принципе уже настолько высоки, что торговля становится практически невозможной. Это уже игра "кто первый моргнет". Но Китай показывает, что первым моргать он не будет. Между тем против Европейского союза действие тарифов отменено на 90 суток, так что со стороны ЕС этот факт уже не настолько сильный, как со стороны КНР. Пекин всегда заявлял, что хочет развивать торгово-экономическое сотрудничество с Европой, которая шла на это очень осторожно. Здесь пространство для взаимодействия между сторонами достаточно ограниченно. Если Америка не отменит пошлины против Китая (а пока я не предвижу такого момента), то ему нужно будет заменить рынок сбыта в США хотя бы частично. Для Европейского союза это окончательная деградация промышленности, которая там еще сохранилась.

Чем больше Пекин будет реализовывать свою экспансию (а он сейчас вынужден это делать), тем больше против него в разных странах будет возводиться торговых барьеров.

Теоретически возможно, что КНР отправит грузы в США, только через другие государства. Но актуальный этап торгово-экономической войны как раз начался с введения дополнительных пошлин на продукцию из Мексики, которая и стала транзитным пунктом для китайских товаров. Поэтому Вашингтон, думаю, контролирует подобные возможности. В некоторых случаях могут, естественно, это окно оставлять открытым, но сейчас они будут давить все небольшие страны, которые позволят через себя осуществлять поставки и будут при этом маневрировать между Штатами и Китаем».

Внутри Евросоюза на фоне американских пошлин и идей торгового сотрудничества с Китаем наметились разногласия, пишет Politico. Пока испанский премьер Санчес отправился в Пекин, лидер Италии Джорджия Мелони готовится к визиту в Белый дом. Однако тарифным давлением Трампу вряд ли удастся пошатнуть торговое единство Евросоюза, считает политолог, европеист Александр Тэвдой-Бурмули: «Для Европейского союза пошлины, казалось бы, отложены, но в перспективе их могут действительно повысить, поэтому есть объективные предпосылки к тому, чтобы ЕС и КНР усиливали свое взаимодействие. Тарифы США в общем довольно серьезно нарушают режим ВТО, поэтому стороны могут выступать единым блоком, подавая конкретные жалобы на американскую политику. Организация была действенным средством, но сейчас в целом международные инструменты разваливаются. Наступает, может быть, временный, но некий реванш национального эгоизма.

Общая торговая политика является одной из самых давних и, я бы сказал, прочных основ европейской интеграции. Здесь разъединить стороны не удастся. Понятно, что Трамп негативно относится к международным организациям, тем более к интеграционным объединениям, он такой классический национальный эгоист. Понятно, что на уровне конкретного бизнеса компании могут заключать соглашения с американскими контрагентами в рамках общей политики Европейского союза.

В этой ситуации Китай является меньшей угрозой. Но стратегически, разумеется, КНР — это торговый и отчасти политический противник Брюсселя».

В июле европейские лидеры планируют посетить саммит в Пекине. По протоколу он должен был проходить в Брюсселе, однако мероприятие перенесли, сообщила газета South China Morning Post. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно анализирует действия Вашингтона и пытается минимизировать «экономический шторм» от пошлин Трампа. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев предположил, как поведет себя Кремль на фоне налаживания отношений с Вашингтоном: «Нет никакого сближения с Вашингтоном. Есть попытки хотя бы минимально, насколько это возможно, восстановить нормальную коммуникацию и взаимодействие между двумя странами в области общих интересов. В отношении России со стороны США и так действуют колоссальные тарифы, например, на сталь и алюминий введены масштабнейшие санкции. Поэтому у нас настолько низкая база, что нам это все как слону дробина.

Вместе с тем, конечно, в Пекине внимательно следят за нашими переговорами с американцами. Там есть те, кто тревожится на этот счет. Но я не считаю, что это большая проблема для российско-китайского партнерства. У нас беспрецедентно высокий уровень отношений с КНР, но все-таки они не союзнические, как, например, у США и Великобритании, у США и других стран НАТО. С другой стороны, у нас нет цели идти с Америкой к какому-то стратегическому партнерству, тем более союзничеству».

Между тем в США потребительские настроения снижаются четвертый месяц подряд. Индекс в апреле рухнул на 11%, до худших показателей времен пандемии COVID-19. Согласно последнему отчету Мичиганского университета, резкое падение подстегнула торговая война и беспокойство американцев по поводу рабочих мест и роста инфляции. Индекс доллара на бирже ICE впервые с июля 2023-го опустился ниже 100 пунктов. Потери 25 ведущих пенсионных инвестиционных фондов достигли почти $170 млрд из-за нескольких просадок рынков после 3 апреля. Аналитики CoinDesk отмечают, что даже биткойн на фоне тарифной войны Трампа оказался менее волатилен, чем основные фондовый индексы Уолл-стрит.

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Александра Абанькова