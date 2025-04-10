Китай перешел в неотступление

Торговая война Дональда Трампа против всего мира оказалась поставлена на паузу, превратившись в борьбу против главного геополитического противника Штатов Китая. Притормозив с повышением тарифов в отношении десятков государств, американский президент не только оставил в силе пошлины против всего китайского экспорта в Штаты, но и повысил их до беспрецедентных 125%, заметив при этом, что Пекин якобы хочет заключить сделку со Штатами. Поведение Пекина, впрочем, говорит о том, что сдаваться под давлением страна не намерена. Более того, Китай не только сам решил повышать ставки в противостоянии с США, но и начал активно культивировать чувство глобального единства против американских тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

С 10 апреля американские пошлины на китайские товары были повышены до 125%. Объявляя об этом на своей странице в соцсети Truth Social, президент США Дональд Трамп назвал Китай «самым большим нарушителем» в истории, а заодно обвинил Пекин в «отсутствии уважения». Ранее Трамп не без гордости сообщил о том, что власти 75 стран мира, столкнувшись с угрозой повышенных тарифов на свой экспорт в Штаты, «умирают от желания заключить сделку». А вот Китай, по мысли главы Белого дома, слишком «гордый».

Тем не менее это не помешало Трампу отозваться о своем китайском визави — председателе КНР Си Цзиньпине — как о друге.

«Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится»,— заявил президент США, добавив, что уважает китайского лидера, пусть Китай и «плохо обошелся» с США.

Наконец, Дональд Трамп самоуверенно заявил, что Пекин на самом деле желает заключить сделку с Вашингтоном о смягчении тарифов, но просто пока не имеет представления о том, как это реализовать. «Я знаю его очень хорошо, но они не знают, как подойти к сделке. Они разберутся. Они в настоящее время разбираются с этим, они хотят заключить сделку»,— отметил глава Белого дома.

Впрочем, судя по реакциям и действиям китайских властей, Дональд Трамп выдал желаемое за действительное. Еще до повышения тарифов до 125% (днем ранее Штаты увеличили пошлины до 104%) Китай подал иск в ВТО и внес в черный список 18 американских фирм, большей частью производящих беспилотники и комплектующие для них, запретив любые экспортные операции с ними.

Одновременно с этим в КНР предупредили своих граждан о рисках туристических поездок в США (с таким предупреждением 9 апреля выступило Министерство культуры и туризма). А Министерство образования КНР призвало молодежь страны лишний раз подумать о целесообразности обучения в Штатах на фоне «ухудшения экономических и торговых отношений между Китаем и США, а также ситуации с внутренней безопасностью в США».

Весьма боевой оказалась и риторика китайских властей, общий тон которой свелся к тому, что страна справится с торговыми потрясениями и не намерена отступать.

«Безрассудные и незаконные действия в конечном свете обернутся провалом. Я хочу подчеркнуть еще раз: победителей в войне тарифов или торговой войне не будет. Китай не желает сражаться, но не боится этого»,— заявил 10 апреля на брифинге замглавы департамента информации, массовых коммуникаций и публичной дипломатии МИД КНР Линь Цзянь.

А глава департамента Мао Нин закрепила эту мысль в соцсетях, отметив: правительство Китая «не боится провокаций». Для пущей наглядности она сопроводила свой пост видео, на котором бывший лидер Компартии Китая Мао Цзэдун во время Корейской войны заявляет в адрес американцев: «Независимо от того, как долго продлится эта война, мы никогда не сдадимся». «Мы китайцы. Мы не отступим»,— написано под видео, чтобы развеять последние сомнения в решимости нации.

Хотя Дональд Трамп отыграл назад большую часть тарифов против десятков других стран, что резко выделило Китай в качестве главного соперника, в Пекине также постарались продемонстрировать, что страна вовсе не одинока в своем праведном негодовании против действий Штатов. «Глобальное единство может восторжествовать над торговой тиранией»,— отметили сразу несколько правительственных СМИ Китая, указывая на сотрудничество страны с рядом азиатских соседей и упоминая, что и другие государства не сносят удары молча.

При этом упор на солидарность в Пекине продемонстрировали не только на словах, но и делами. 10 апреля Китай сообщил о прошедших на этой неделе контактах министра коммерции Вана Вэньтао с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем и министром торговли Малайзии Зафрулом Азизом, в ходе которых стороны «обменялись мнениями об укреплении экономического и торгового сотрудничества в ответ на американские тарифы». Согласно релизу китайской стороны, на встрече с представителем ЕС Пекин и Брюссель в числе прочего подтвердили готовность возобновить переговоры по пошлинам, которые ЕС ввел в отношении китайских электрокаров. И не исключено, что на фоне тарифов США против европейского автопрома ЕС в итоге может проявить большую лояльность к китайцам.

Знаком того, что общий враг в лице Штатов может сплотить КНР и европейские страны, можно счесть и озвученное 9 апреля предложение министра экономики Испании Карлоса Куэрпо о том, что Европа должна более тесно сотрудничать с Китаем.

Эта идея была тут же встречена в штыки американской стороной. «Это значит перерезать себе горло»,— откликнулся в тот же день на слова испанского министра глава Минфина США Скотт Бессент, добавив, что Китай продолжит производить слишком много товаров и пытаться завалить ими по демпинговым ценам весь мир.

Но испанцы эти аргументы не приняли. «У нас прекрасные торговые отношения с Китаем, которые мы намерены не только поддерживать, но и расширять»,— заочно ответил Бессенту министр сельского хозяйства страны Луис Планас, сопровождающий премьера Испании Педро Санчеса в его поездке во Вьетнам, откуда уже 11 апреля он перелетит в Китай.

Впрочем, не все думают так, как власти Испании. 10 апреля Австралия довольно резко отклонила предложение Пекина о совместной работе по противодействию тарифам США. «Мы не собираемся держаться за руки с Китаем в любом соревновании, которое происходит в мире»,— заявил заместитель премьер-министра Ричард Марлес в интервью Sky News, комментируя идею посла Китая в Австралии Сяо Цяня «объединить усилия» Пекина и Канберры в области торговли. Вместо этого, дал понять политик, Австралия намерена и дальше диверсифицировать свою торговлю и снижать зависимость от Китая, своего крупнейшего торгового партнера, на которого приходится треть австралийского экспорта.

Наталия Портякова