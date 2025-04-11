Хроника торговой войны США и Китая

Президент США Дональд Трамп критиковал торговые отношения с Китаем еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. В частности, его не устраивал торговый дефицит с Пекином (возникает, когда импорт товаров превышает экспорт), который к концу 2017 года достиг рекордных $375 млрд.

23 января 2018 года США применили особые защитные торговые меры, резко повысив тарифы на поставки солнечных панелей и стиральных машин из ряда стран, в числе которых был и Китай — мировой лидер в солнечной энергетике.

4 апреля господин Трамп пообещал ввести 25-процентный импортный тариф на более чем 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ власти КНР заявили о зеркальных мерах.

6 июля после неудачных переговоров страны ввели ранее анонсированные пошлины, суммарно затронувшие поставки китайских товаров на $34 млрд и американских — $50 млрд. В августе стороны снова повысили пошлины суммарно на $32 млрд.

24 сентября США ввели дополнительные 10-процентные пошлины, распространяющиеся на поставки в объеме $200 млрд. В тот же день КНР ввели тарифы в размере 5–10% на поставки на сумму $60 млрд и подали иск в ВТО, которая в 2020-м признала американские пошлины противоречащими правилам коммерции.

9 мая 2019 года Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и на следующий день увеличил тарифы на $200 млрд китайского экспорта с 10% до 25%. Власти КНР ответили повышением пошлин на 5 тыс. товаров на сумму $60 млрд. К августу американские пошлины распространились на импорт из Китая на $250 млрд, а китайские — на товары из США на $110 млрд. Товарооборот между США и КНР в 2019 году достиг $541,2 млрд, уменьшившись за год на 14,6%.

15 января 2020 года стороны подписали «первую фазу» торгового соглашения, предусматривавшую увеличение закупок американских товаров Китаем и постепенный возврат тарифов к состоянию 2017 года с сохранением действующих ограничений. В результате закупки по товарам, перечисленным в соглашении (около 70% китайского импорта из США), составили, по заявлению американских властей, лишь 60% от плана, а торговый оборот снизился на 3,5% в сравнении с таким же периодом 2019 года. Предполагавшаяся вторая часть договора не была заключена.

С приходом к власти в США Джо Байдена в 2021-м санкционная политика в отношении КНР продолжилась. США ввели новые тарифы на ряд товаров, включая электромобили, солнечные панели, сталь, алюминий и медоборудование.

В декабре 2024 года Пекин ввел санкции против американских компаний, включая производителей БПЛА, в ответ на ограничения экспорта в Китай высоких технологий.

В 2025 году с возвращением Дональда Трампа в Овальный кабинет начался новый раунд торговой войны. В феврале США ввели пошлину в размере 10% на всю китайскую продукцию. В ответ Пекин ввел 15-процентные тарифы на поставки американского СПГ. В апреле США увеличили пошлины до 145%, Китай — до 84%. Также Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов, ввел экспортный контроль против более 20 американских компаний и включил в черный список 11 производителей БПЛА.